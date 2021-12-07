Государственный бюджет получил 1,4 млрд грн по результатам аукциона по приватизации завода "Большевик".
Об этом сообщил председатель Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко на своей странице в социальной сети Facebook.
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"Информирую, что деньги по результатам аукциона по приватизации завода "Большевик"" сегодня поступили в бюджет Украины. Это 1 млрд 429 млн 17 тыс. грн. Кроме того, инвестор погасит все долги государственного предприятия – более 500 млн грн", - написал он.
По словам Сенниченко, в 2020-2021 годах по результатам приватизации получено 8,1 млрд грн, что больше, чем за семь предыдущих лет.
Продажа завода:
- 4 февраля 2021 года Верховная Рада поддержала поданный правительством законопроект о разблокировании большой приватизации в Украине.
- 25 февраля 2021 года Верховный суд вернул в государственную собственность киевский завод "Большевик".
- 2 сентября 2021 года Кабмин одобрил условия приватизации завода "Большевик".
- 27 октября 2021 года Фонд государственного имущества продал 100% акций АО "Первый Киевский машиностроительный завод" (бывший завод "Большевик") в Киеве на аукционе за 1,43 млрд грн. Во время торгов участниками, которых было трое, было сделано всего два шага.
- Победителем аукциона стало общество с ограниченной ответственностью "Дженерал комерс". По информации СМИ, ООО "Дженерал Комерс" зарегистрировано в Киеве, уставный капитал составляет 4 тыс. грн.