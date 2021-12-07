4 февраля 2021 года Рада поддержала законопроект о разблокировании большой приватизации / фото УНИАН, Виктор Ковальчук

Государственный бюджет получил 1,4 млрд грн по результатам аукциона по приватизации завода "Большевик".

Об этом сообщил председатель Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко на своей странице в социальной сети Facebook.

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"Информирую, что деньги по результатам аукциона по приватизации завода "Большевик"" сегодня поступили в бюджет Украины. Это 1 млрд 429 млн 17 тыс. грн. Кроме того, инвестор погасит все долги государственного предприятия – более 500 млн грн", - написал он.

По словам Сенниченко, в 2020-2021 годах по результатам приватизации получено 8,1 млрд грн, что больше, чем за семь предыдущих лет.

Продажа завода:

Автор: Дмитрий Шварц