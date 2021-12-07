Новый владелец погасит все долги предприятия, которые превышают 500 млн грн.

Государственный бюджет получил 1,4 млрд грн по результатам аукциона по приватизации завода "Большевик".

Об этом сообщил председатель Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко на своей странице в социальной сети Facebook.

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"Информирую, что деньги по результатам аукциона по приватизации завода "Большевик"" сегодня поступили в бюджет Украины. Это 1 млрд 429 млн 17 тыс. грн. Кроме того, инвестор погасит все долги государственного предприятия – более 500 млн грн", - написал он.

По словам Сенниченко, в 2020-2021 годах по результатам приватизации получено 8,1 млрд грн, что больше, чем за семь предыдущих лет.

Продажа завода:

4 февраля 2021 года Верховная Рада поддержала поданный правительством законопроект о разблокировании большой приватизации в Украине.

25 февраля 2021 года Верховный суд вернул в государственную собственность киевский завод "Большевик".

2 сентября 2021 года Кабмин одобрил условия приватизации завода "Большевик".

27 октября 2021 года Фонд государственного имущества продал 100% акций АО "Первый Киевский машиностроительный завод" (бывший завод "Большевик") в Киеве на аукционе за 1,43 млрд грн. Во время торгов участниками, которых было трое, было сделано всего два шага.

Победителем аукциона стало общество с ограниченной ответственностью "Дженерал комерс". По информации СМИ, ООО "Дженерал Комерс" зарегистрировано в Киеве, уставный капитал составляет 4 тыс. грн.

Автор: Дмитрий Шварц