Кабмин утвердил Национальную стратегию доходов и план мероприятий для реализации Стратегии интегрированного управления границами.

Правительство сегодня, 27 декабря, утвердило Национальную стратегию доходов на 2024-2030 годы, чем выполнило один из структурных маяков программы сотрудничества с Международным валютным фондом. Об этом сообщается на сайте кабмина.

"Цель стратегии - усилить фискальную способность государства, адаптировать налоговое и таможенное законодательство к стандартам ЕС, создать стимулы для послевоенного восстановления и экономического роста", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

По его словам, в сфере налогового администрирования - это добропорядочность налоговиков, повышение доверия граждан к Государственной налоговой службе, рост эффективности управления рисками, автоматизация процессов. В таможенной сфере - последовательная борьба с коррупцией, четкое взаимодействие с бизнесом на основе понятных алгоритмов, новые цифровые решения для таможенной службы.

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Кроме того, Кабмин утвердил план мероприятий для реализации Стратегии интегрированного управления границами. По словам Шмыгаля, это позволит комплексно и эффективно реагировать на все вызовы в сфере безопасности госграницы, трансграничной деятельности, сотрудничества с нашими западными соседями-государствами ЕС.

"Речь идет о внедрении европейских практик контрольных процедур, совместного контроля на западной границе по принципу "единой остановки", технической модернизации пунктов пропуска, цифровизации и автоматизации процессов, обмена информацией и многом другом", - отметил премьер.

Он добавил, что все это позволит избежать очередей на границах, ускорить движение товаров и сформировать максимально удобное пограничное пространство как для бизнеса, так и в целом для всех украинцев.

Сотрудничество Украины с МВФ

В декабре Украина получила около 900 млн долларов от МВФ в рамках программы Механизма расширенного финансирования (EFF). Всего Украина привлекла уже около 4,5 млрд долларов из предусмотренных программой 15,6 млрд долларов.

Позже глава МВФ Кристалина Георгиева заявила, что Украина продержится без финансовой помощи несколько месяцев. Она призвала союзников Украины как можно быстрее разблокировать десятки миллиардов долларов для Киева. По ее словам, задержки с предоставлением дополнительного финансирования могут поставить под угрозу предыдущее экономическое восстановление страны.

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