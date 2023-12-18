Киев в следующем году нуждается в $41 млрд бюджетной поддержки от своих союзников.

Председатель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева призвала союзников Украины как можно быстрее разблокировать десятки миллиардов долларов для Киева. Она предупредила, что задержки с предоставлением дополнительного финансирования могут поставить под угрозу предыдущее экономическое восстановление страны, сообщает Financial Times со ссылкой на интервью с главой МВФ.

По ее словам, Киев может справиться с вероятным краткосрочным дефицитом финансирования в течение нескольких месяцев, учитывая "оживление экономики, обуздание инфляции и укрепление налоговой базы Украины".

Если не удастся договориться о дополнительных средствах, Минфин будет вынужден принять жесткие меры для покрытия дефицита финансирования. Высокопоставленный западный чиновник сказал, что Украина "вероятно, сможет пережить январь и февраль" за счет выплат от МВФ и Всемирного банка.

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После этого Киеву придется либо сократить расходы, либо, что более вероятно, прибегнуть к монетарному финансированию со стороны центрального банка . Это может привести к гиперинфляционному всплеску и дестабилизации финансовой системы страны, заявляет СМИ

"Поскольку США и ЕС все еще ведут переговоры о пакетах финансирования для страны, она сказала, что экономическое возрождение Украины окажется под угрозой, если она будет вынуждена "приспосабливаться" к отсутствию новой финансовой поддержки. Дальнейшие задержки могут заставить Киев вернуться к дестабилизационной политике, такой как печать денег", – пишет издание.

Георгиева подчеркнула, что важно не затягивать с помощью, потому что тогда на Украину будет оказываться большее давление именно в то время, когда она повернула в сторону лучших перспектив для экономики.

"Работа в США и Европе [над пакетами помощи] будет продолжаться. В конце концов, я не теряю оптимизма, что они обеспечат финансирование", – добавила глава МВФ.

Журналисты указали, что согласно бюджету на следующий год, Украина нуждается в $41 млрд бюджетной поддержки от своих союзников.

Помощь Украине на 2024 год

В ЕС и США возникли трудности с утверждением помощи для Украины. Блок не может согласовать выделение пакета помощи на 50 млрд евро. Так, во время последнего саммита ЕС в Брюсселе глава венгерского правительства Виктор Орбан наложил вето на предоставление Киеву денег. В связи с этим в Евросоюзе хотят лишить Орбана его возможности права "вето".

В то же время Сенат США заблокировал законопроект о внешней помощи на сумму $110,5 млрд, $61 миллиард из которых предусмотрен для Украины. Республиканцы пытаются добиться утверждения изменений в иммиграционное законодательство в обмен на согласование помощи Украине.

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