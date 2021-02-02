В этом году завершается действие стратегии, принятой почти пять лет назад.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства в ближайшее время начнёт обновление государственной экспортной стратегии Украины на 2017-2021 годы.

Читайте такжеЭто десятилетие принесёт эволюцию международной торговли – торгпред УкраиныОб этом во время обсуждения проекта Национальной экономической стратегии-2030 заявил заместитель министра Александр Романишин.

"Мы планируем сделать анализ результатов выполнения текущей экспортной стратегии и разработать рекомендации по её обновлению на следующие годы", - сказал он.

По словам Романишина, будет создана площадка, на которой представители государства вместе с бизнесом наработают предложения по точкам роста экспорта, мерам правительства по его стимулированию, а также по усилению экспортных институций или же по созданию новых органов.

Что этому предшествовало

Согласно последнему обновленному макропрогнозу Кабинета министров, экспорт украинских товаров в 2021 году прогнозируется на уровне 60,175 миллиарда долларов, в 2022-м – 64,018 миллиарда долларов, в 2023-м – 69,284 миллиарда долларов.

При этом импорт в 2021, 2022 и 2023 годах составит соответственно 70,591, 77,661 и 86,28 миллиарда долларов.

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Автор: Дмитрий Шварц