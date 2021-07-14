Правительство заключило это соглашение еще в декабре прошлого года.

Верховная Рада ратифицировала финансовое соглашение "Программа по восстановлению Украины" между Украиной и Европейским инвестиционным банком.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий законопроект №0109 проголосовали 336 народных депутатов.

"Финансовая сделка предусматривает получение кредитной линии Европейского инвестиционного банка в размере 340 млн евро на финансирование мероприятий, направленных на финансирование проектов по восстановлению социальной, транспортной инфраструктуры регионов, пострадавших вследствие военного конфликта на востоке Украины (подконтрольные Правительству Украины), а также в тех, которые подверглись наибольшей нагрузки через значительный наплыв внутренне перемещенных лиц", - говорится в пояснительной записке к документу.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря 2020 года Европейский инвестиционный банк и правительство Украины заключили 3 кредитных соглашения на общую сумму 640 млн евро для реализации приоритетных проектов в сферах транспорта и инфраструктуры. В частности, 340 млн евро ЕИБ планировал направить на восстановление и улучшение ключевой социальной и транспортной инфраструктуры в восточном регионе.

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Автор: Дмитрий Шварц