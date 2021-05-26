Будет профинансировано несколько сотен малых и средних проектов на муниципальном уровне.

Европейский инвестиционный банк и Министерство развития громад и территорий подписали грантовое соглашение на сумму 7 млн евро, которые будут направлены на подготовку и внедрение Программы восстановления в Украине.

Как сказано в сообщении пресс-службы министерства, за счет данной программы будет профинансировано несколько сотен малых и средних проектов на муниципальном уровне.

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"Речь идет о восстановлении социальной инфраструктуры, улучшении коммунальных услуг, ремонте поврежденных административных зданий и ключевой социальной инфраструктуры (включая больницы, школы, детские сады, спортивные объекты)", - сказано в сообщении.

Ожидается, что реализация проектов в рамках программы принесет пользу для более 13 миллионов жителей Украины, а также простимулирует региональное развитие и быстрый экономический рост в государстве.

В министерстве добавили, что грант предоставляется в рамках Инвестиционной платформы соседства ЕС (NIP).

Европейский инвестиционный банк и помощь Украине

Европейский инвестиционный банк - кредитное учреждение Европейского Союза для финансирования в форме долгосрочных кредитов и единственный банк, принадлежащий и представляющий интересы государств - членов ЕС.

Банк является крупнейшим в мире международным заемщиком и кредитором по объемам, предоставляет финансирование и экспертизу для надежных и стабильных инвестиционных проектов, способствующих достижению целей политики ЕС.

В декабре 2020 года Кабмин и Европейский инвестиционный банк подписали финансовое соглашение по проекту "Программа по восстановлению Украины".

Данный проект является продолжением заключенного в 2014 году общего с ЕИБ проекта "Чрезвычайная кредитная программа для восстановления Украины".

Проект был направлен на финансирование проектов по восстановлению социальной, транспортной инфраструктуры регионов, пострадавших в результате военного конфликта на востоке Украины, а также тех, которые подверглись наибольшей нагрузке в связи со значительным наплывом внутренне перемещенных лиц.

В рамках соглашения было предусмотрено предоставление кредита в сумме 340 млн евро для финансирования социально важных проектов, в частности, обеспечение жильем, восстановление учреждений образования и медицины, систем водоснабжения и водоотвода, объектов энергетики и транспортных проектов.

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Автор: Дмитрий Шварц