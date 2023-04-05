Средства будут направлены на обеспечение работоспособности системы государственных органов, образования, здравоохранения и на обеспечение пенсионных выплат и программ государственной социальной помощи.

Сегодня, 5 апреля, министр финансов Украины Сергей Марченко и региональный директор Всемирного банка по делам Восточной Европы Аруп Банерджи подписали соглашение о предоставлении Украине гранта в размере 2,5 млрд долл.

Как сообщила пресс-служба Министерства финансов, указанные грантовые средства предоставлены Соединенными Штатами Америки и направлены в целевой фонд многих доноров в качестве четвертого дополнительного финансирования в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине (PEACE in Ukraine)".

Это второй грант Соединенных Штатов из запланированных на 2023 год на общую сумму 9,9 млрд долл.

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"Привлеченные грантовые средства от целевого фонда многих доноров в размере 2,5 млрд долл. будут направлены на обеспечение работоспособности системы государственных органов, образования, здравоохранения и служб первого реагирования, а также на обеспечение пенсионных выплат и отдельных программ государственной социальной помощи", - отметили в Минфине.

Помощь Украине во время войны

25 февраля 2023 года Всемирный банк объявил о дополнительном грантовом финансировании Украины. Средства предоставлены Агентством США по международному развитию (USAID).

28 марта 2023 года украинское правительство приняло распоряжение для получения в этом году второго гранта США в размере 2,5 млрд долларов, которые поступят через проект Международного банка реконструкции и развития, а также Международной ассоциации развития.

29 марта 2023 года в государственный бюджет Украины поступили грантовые средства от США в размере 1 млрд 253 млн долларов.

Средства были предоставлены Соединенными Штатами Америки через целевой фонд Всемирного банка в рамках четвертого дополнительного финансирования для проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE).

Грантовое финансирование направлено на обеспечение частичного возмещения расходов госбюджета, в частности на пенсионные выплаты, поддержку отдельных программ государственной социальной помощи (помощи для ВПЛ), обеспечение оплаты труда работников государственных органов, сотрудников ГСЧС и работников высших учебных заведений.

По состоянию на 29 марта 2023 года с начала полномасштабного вторжения РФ Украина получила от Соединенных Штатов уже 15,5 млрд долларов в форме грантов.

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