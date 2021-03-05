Украина занимает 45 место среди 45 стран европейского региона, и ее общий балл значительно ниже региональных и мировых средних.

Украина по итогам 2020 года поднялась на 7 позиций в рейтинге экономических свобод, заняв 127 место из 178.

Читайте такжеМВФ улучшил прогноз падения экономики Украины в этом годуОб этом говорится в исследовании, проводимом исследовательской организацией The Heritage Foundation.

Отмечается, что при этом Украина входит в категорию стран “В основном несвободные” и занимает последнее 45 место в европейском регионе. Ее общий балл (56,2) значительно ниже региональных и мировых средних.

Самыми низкими показателями Украины являются финансовая свобода (30 баллов), инвестиционная свобода (35 баллов) и судебная эффективность (41,1 балла). Лучшие показатели – налоговое бремя (88,7 балла) и фискальное здоровье (87,7 балла).

Отмечается, что для дальнейшего улучшения экономической ситуации Украины правительству следует повысить уровень доверия инвесторов, улучшая законодательство и проводя реформу судебной системы.

Согласно рейтингу, граничащая с Украиной Польша находится на 41 месте, Россия - на 92, Беларусь - на 95, Молдова - на 85. Возглавили рейтинг Сингапур, Новая Зеландия и Австралия. Замыкают его - Куба, Венесуэла и Северная Корея.

Справка УНИАН

Уровень свободы экономик стран мира рассчитывается по средним арифметическим из 10 показателей, среди которых: свобода бизнеса, торговли, финансового сектора, инвестиций, труда, монетарная и фискальная свободы, гарантии прав собственности, размер бюрократического аппарата и степень защиты от коррупции.

Таким образом, теоретически, в "абсолютно свободной экономике" в итоге может получиться 100 баллов, а там, где свободы нет в принципе, соответственно - ноль.

Все страны мира в этом индексе разделены на 5 условных групп - "свободные", "в основном свободные", "умеренно свободные", "в основном несвободные", "несвободные". Полный рейтинг дает общую картину экономических свобод среди стран мира.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Богдан Слуцкий