Иск около 10 миллиардов гривень подало Министерство юстиции Украины.

Украина национализировала имущество подсанкционного российского олигарха Олега Дерипаски, приближенного к Владимиру Путину, стоимостью более 10 млрд гривень.

Об этом сообщают Офис генпрокурора и Служба безопасности Украины. По оценке генпрокурора Андрея Костина, в собственность государства перешли 350 объектов, включая Николаевский глиноземный завод, а также недродобывающие компании "Глуховский карьер кварцитов", "Хустский карьер" и "Жежеловский карьер".

"Стоимость переданного Украине имущества составляет более 10 млрд грн", - отмечает СБУ.

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Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста о передаче в государственную собственность Украины предприятий, принадлежавших Дерипаске.

"Установлено, что Дерипаска, входящий в ближайшее окружение военно-политического руководства России, руководил предприятиями через подконтрольные коммерческие структуры в разных регионах Украины. Таким образом, российский олигарх пытался скрыть свое отношение к украинским активам", - говорится в сообщении СБУ.

Санкции против российского олигарха Дерипаски - детали

Российский олиграх Олег Дерипаска с 2018 года находится под санкциями США. Он обратился в суд, чтобы снять ограничения, но его иск отклонил федеральный судья в 2021 году.

3 октября 2022 года Верховный суд США отклонил ходатайство олигарха Дерипаски об отмене санкций.

12 октября 2022 года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций в отношении экс-президента Виктора Януковича, бизнесмена Сергея Курченко, российского олигарха Олега Дерипаски и экс-министра обороны Павла Лебедева.

12 декабря 2022 года в России арестовали гостиничный комплекс "Имеретинский" и пристани для яхт в Сочи Олега Дерипаски. Имущество оценивается в 1 миллиард долларов.

10 января 2023 года Минюст подал иск о взыскании активов Дерипаски в пользу Украины.

В Украине было арестовано имущество российского подсанкционного олигарха, являющегося одним из крупнейших производителей алюминия в мире.