Гривня по официальному курсу ослабла до 28,48 грн/доллар.

Национальный банк Украины на вторник, 22 февраля, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 28,48 грн/долл., то есть гривня ослабла на 14 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 32,29 грн/евро, таким образом гривня ослабла на 9 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Ситуация на межбанке

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 28,47/28,49 грн/долл., к евро - на уровне 32,30/32,32 грн/евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на 21 февраля установил официальный курс гривни к доллару на уровне 28,34 грн/долл., то есть гривня ослабла на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Напомним, на днях существенно обострилась ситуация на Донбассе из-за агрессивных действий России. Сегодня под обстрелы боевиков попали инфраструктурные объекты, а главари "ЛДНР" на фоне этого уже попросили Путина о признании террористических группировок.

Руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин ранее спрогнозировал, что курс гривны в ближайшее время ожидается на уровне 28,4-28,6 грн/долл, однако в случае нарастания военных рисков украинская валюта может просесть до 29 гривень за доллар.