По словам эксперта, инвесторы и участники рынка ожидают дипломатического разрешения конфликта и смотрят на ситуацию с осторожным оптимизмом.

Курс гривны в ближайшее время ожидается на уровне 28,4-28,6 грн / долл, однако в случае нарастания военных рисков украинская валюта может просесть до 29 грн / долл.

Такой прогноз озвучил руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин в комментарии, переданном УНИАН.

"В ближайшее время ожидаем движение курса в диапазоне 28,40–28,60 гривен за доллар. В случае если военные риски будут нарастать, и ситуация продолжит развиваться негативно, не исключено, что гривня может преодолеть отметку 29 гривен за доллар", - говорит эксперт.

По его словам, геополитика остается в центре внимания рынка, как и риски активной фазы военного противостояния между Украиной и РФ. Однако инвесторы и участники рынка ожидают дипломатического разрешения конфликта и смотрят на ситуацию с осторожным оптимизмом.

Шевчишин отмечает, что позитивом для гривни остаются новости о заявленных инвестициях и кредитах от международных партнеров Украины, а также ожидание кредита от МВФ.

Также аналитик сообщил, что портфель гривневых ОВГЗ нерезидентов сократился с начала года на 16,1 млрд грн, а с начала февраля – на более чем 5 млрд грн.

"Важно отметить, что уже в среду Министерству финансов Украины необходимо погасить ОВГЗ на 18,1 млрд грн. С высокой вероятностью часть этой суммы выйдет на межбанк для покупки валюты, усилив давление на гривню", - отметил Шевчишин.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на понедельник, 21 февраля, установил официальный курс гривны к доллару на уровне 28,34 грн / долл., то есть гривна ослабла на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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