Только часть средств от МВФ будет использована в этом году.

Советник президента Украины по экономическим вопросам рассказал, что часть финансовой помощи МФВ в размере 2,7 миллиардов долларов может быть заведена в золотовалютные резервы НБУ.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

Олег Устенко отметил, что использовать все средства собираются только через несколько лет, а также добавил, что обсуждение относительно распределения средств сейчас продолжается.

"Как я понимаю ситуацию, часть этих средств может быть заведена в золотовалютные резервы НБУ, чтобы создать дополнительную подушку безопасности для страны. Часть этих средств будет использована в этом году, но значительная часть будет использована в следующем году", - рассказал советник президента.

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Он утверждает, что деньги направят не на текущее потребление, а их используют для стимулирования экономического развития Украины в среднем и долгосрочном временном периоде.

"Это означает, что их надо тратить на то, что дает так называемый синергический дополнительный эффект", - подытожил Устенко.

Финансовая помощь МВФ

Международный валютный фонд (МВФ) утвердил допэмиссию специальных прав заимствования на сумму 650 млрд долл., из которых Украина получит 2,7 млрд долл. Средства должны поступить в Украину 23 августа.

Автор: Олег Давыгора