Всего МВФ планирует предоставить различным государствам 650 млрд долл.

Международный валютный фонд (МВФ) утвердил допэмиссию специальных прав заимствования (СПЗ) на сумму 650 млрд долл., из которых Украина получит 2,7 млрд долл.

Об этом, сообщил исполнительный директор от Украины в МВФ Владислав Рашкован на своей странице в соцсети Facebook.

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"Вечером 2 августа управляющие МВФ большинством голосов утвердили финальные аллокации СПЗ на 650 млрд долл., из которых Украина безвозмездно и безусловно получит более 2,7 млрд долл.",- написал он.

По его словам, эти средства Украина сможет получить ко Дню Независимости.

"Само размещение пройдет 23 августа... Это хороший подарок для Украины, и мы его получим еще и к 30-летию независимости", - написал Рашкован.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение МВФ.

"Это станет хорошим подарком для нашей страны к 30-летию независимости. Эти средства помогут преодолеть последствия коронакризиса и стимулировать нашу экономику. Я благодарен МВФ и лично Кристалине Георгиевой за это решение", – цитирует Зеленского пресс-служба Офиса президента.

Также он отметил, что для Украины очень важно сотрудничество с МВФ, и она продолжает внедрять реформы и выполнять структурные маяки для получения нового транша в рамках текущей программы stand-by.

"Мы работаем над завершением первого пересмотра действующей программы Международного валютного фонда и ожидаем миссию МВФ в сентябре. Это я отметил во время нашего телефонного разговора с госпожой Кристалиной Георгиевой", – отметил Зеленский.

Дополнительная эмиссия

Совет директоров МВФ принял решение о дополнительной эмиссии специальных прав заимствования (СПЗ) на сумму 650 млрд долл., которые планировалось распределить между странами-членами фонда для восстановления мировой экономики от коронакризиса. Украина в рамках такой инициативы ожидала получения СПЗ на сумму 2,7 млрд долл. Для окончательного утверждения нужно было одобрительное решение Совета управляющих, которое было в итоге принято 2 августа.

Авторы: Екатерина Жирий, Павел Степанец