Международный валютный фонд (МВФ) утвердил допэмиссию специальных прав заимствования (СПЗ) на сумму 650 млрд долл., из которых Украина получит 2,7 млрд долл.
Об этом, сообщил исполнительный директор от Украины в МВФ Владислав Рашкован на своей странице в соцсети Facebook.
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"Вечером 2 августа управляющие МВФ большинством голосов утвердили финальные аллокации СПЗ на 650 млрд долл., из которых Украина безвозмездно и безусловно получит более 2,7 млрд долл.",- написал он.
По его словам, эти средства Украина сможет получить ко Дню Независимости.
"Само размещение пройдет 23 августа... Это хороший подарок для Украины, и мы его получим еще и к 30-летию независимости", - написал Рашкован.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение МВФ.
"Это станет хорошим подарком для нашей страны к 30-летию независимости. Эти средства помогут преодолеть последствия коронакризиса и стимулировать нашу экономику. Я благодарен МВФ и лично Кристалине Георгиевой за это решение", – цитирует Зеленского пресс-служба Офиса президента.
Также он отметил, что для Украины очень важно сотрудничество с МВФ, и она продолжает внедрять реформы и выполнять структурные маяки для получения нового транша в рамках текущей программы stand-by.
"Мы работаем над завершением первого пересмотра действующей программы Международного валютного фонда и ожидаем миссию МВФ в сентябре. Это я отметил во время нашего телефонного разговора с госпожой Кристалиной Георгиевой", – отметил Зеленский.
Дополнительная эмиссия
Совет директоров МВФ принял решение о дополнительной эмиссии специальных прав заимствования (СПЗ) на сумму 650 млрд долл., которые планировалось распределить между странами-членами фонда для восстановления мировой экономики от коронакризиса. Украина в рамках такой инициативы ожидала получения СПЗ на сумму 2,7 млрд долл. Для окончательного утверждения нужно было одобрительное решение Совета управляющих, которое было в итоге принято 2 августа.