Для работников бюджетной сферы "покращення" не прогнозируют.

В 2022 году доходы работающих украинцев могут вырасти примерно на 20%, однако это касается не всех сфер занятости.

Прогноз по росту зарплат озвучил основатель компании Performance Managment Сергей Сароян, пишет "Обозреватель".

По его словам, зарплаты будут расти неравномерно, часть суммы будет съедать инфляция, а некоторые граждане вообще останутся с нынешними доходами. Эксперт прогнозирует, что повышение зарплат коснется сферы IТ и продаж, а также рабочих специальностей.

"Сейчас готовы повышать зарплаты с целью удержания ценных сотрудников по наиболее доходным направлениям: продажи и IT-технологии. Может повезти и представителям рабочих специальностей, потому что на фоне открытых границ их может удержать в стране лишь достойное денежное вознаграждение", - поясняет Сароян.

Он также пояснил, что у работников бюджетной сферы и тех, кто получает "минималку", доходы в целом сократятся, поскольку Кабмин планирует повысить минимальную зарплату всего на 200 гривень. В то же время инфляция, по прогнозам, составит не менее 6,2%.

Читайте такжеВ Украине с 1 декабря вырастут некоторые налоги: кто и на сколько больше будет платитПо данным аналитиков OLX.Работа, Украина сейчас нуждается в рабочих специалистах. Об этом свидетельствуют зарплаты, которые им готовы платить работодатели: фасадчику - до 33 тысяч гривень, каменщику и штукатуру - около 30 тысяч, плиточнику - более 27 тысяч. Средняя зарплата в Украине сейчас составляет более 14 тысяч, больше всего зарабатывают в столице.

По словам Сарояна, будет сдерживать повышение зарплат в 2022 году рост себестоимости продукции из-за очень высокой инфляции. Это в свою очередь будет давить на рентабельность бизнеса, говорит он.

Как сообщал УНИАН, по данным опроса, почти половина работодателей (48,9%) планируют повысить зарплату работникам в 2022 году, в то же время 42,9% еще не определились, а оставить зарплату на неизменном уровне планируют 8,2% опрошенных работодателей.

Автор: Юрий Годован