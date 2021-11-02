Чаще всего повышение зарплаты происходит по инициативе руководства.

Почти половина работодателей (48,9%) планируют повысить зарплату работникам в 2022 году, в то же время 42,9% еще не определились, а оставить зарплату на неизменном уровне планируют 8,2% опрошенных работодателей.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сайтом по поиску работы Jooble.

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Отмечается, что 36,5% работодателей сообщили, что планируют увеличивать зарплаты до конца этого года, а 35,3% — оставят их на текущем уровне. Еще 27,7% работодателей до сих пор не определились, 0,5% работодателей не отметили эти данные во время опроса.

Об уменьшении зарплат из-за карантина сообщили 14,3% работодателей, еще 23,4% подтвердили рост зарплат на предприятиях; неизменными из-за карантина остались зарплаты у сотрудников 61,4% опрошенных работодателей. 0,9% из них не указали эти данные во время опроса.

Что касается анализа рынка для увеличения заработной платы, то периодический анализ конкурентности заработной платы на своих предприятиях указали 69% опрошенных работодателей. Так, большинство предприятий анализируют уровень вознаграждений раз в квартал или в полгода. В то же время 15,2% компаний сообщили, что вообще не проводят такое исследование, а 15,8% ориентируются на инфляцию или общую тенденцию на рынке.

"Чаще всего повышение зарплаты происходит по инициативе руководства, реже — по инициативе работников или является плановым повышением заработных плат. Самыми популярными причинами увеличения зарплат опрошенные работодатели назвали: выдающиеся достижения на рабочем месте, повышение профессиональной квалификации, общее увеличение зарплат на рынке труда. Наименьшее влияние, согласно опросу, имеют рабочий стаж в компании и инфляция", - отметили в Jooble.

Исследование провели аналитики Jooble на основе опроса 329 украинских работодателей в период с 15 сентября по 26 октября 2021 года. Jooble провел анкетирование работодателей из отраслей производства, розничной торговли, строительства, отельно-ресторанной сферы IT, образования, медицинской сферы, государственного сектора, аграрного сектора, логистики и других. Статистическая погрешность выборки не превышает 6%.

Средняя зарплата в Украине:

По данным социологического опроса "Поколение независимости: ценности и мотивации", треть украинцев хотела бы работать за рубежом.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в июне 2021 года выросла по сравнению с июнем 2020 года на 23,6% - до 14 тыс. 313 грн.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в июле 2021 года выросла по сравнению с июлем 2020 года на 21,5% - до 14 тыс. 345 грн.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в августе 2021 года выросла по сравнению с августом 2020 года на 22,3% - до 13 997 грн.

2 сентября 2021 года правительство Украины изменило порядок расчета средней зарплаты.

По данным Госстата, средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в сентябре 2021 года выросла по сравнению с сентябрем 2020 года на 18,7% - до 14 тыс. 239 грн.

1 ноября 2021 года Нацбанк прогнозировал, что номинальная заработная плата в Украине в текущем году вырастет на 19,2%, а реальная (с вычетом инфляции) - на 9,1%, однако в последующие два года прогнозируется замедление темпов роста номинальной и реальной зарплаты граждан.

Автор: Екатерина Жирий