Новый президент США Дональд Трамп, который своими предвыборными обещаниями воодушевил криптоиндустрию, перед инаугурацией запустил свой токен. Представители криптомира обеспокоены последствиями.
Издание The Atlantic пишет, что цена за токен Трампа выросла с 6 долларов до более чем 70 долларов примерно за сутки. Поскольку две аффилированные с Трампом компании владеют 80% общего объема предложения монеты, Трамп, по сути, вывел более 10 миллиардов долларов за одни выходные.
По оценкам Axios, за этот период $TRUMP показал около 89% чистой стоимости Трампа, что делает его одним из самых богатых людей в мире. Позже Мелания Трамп объявила о выпуске собственной монеты - $MELANIA.
И $TRUMP, и $MELANIA - это так называемые мемкоины. В них нет ни основ бизнеса, ни практического применения. Мемкоины обычно раскручиваются за считанные минуты, взлетают до сильно завышенных отметок в социальных сетях и тут же сбрасываются на тех, кто купился на них с опозданием на несколько мгновений. Это невероятно эффективная, невероятно предсказуемая и невероятно хищная схема.
Дуга рыночного цикла мемкоина почти всегда стремится к нулю. Инсайдеры и ранние последователи получают быструю прибыль за счет тех, кто пришел позже. И хотя вполне возможно, что глобальное влияние Трампа придает $TRUMP большую устойчивость, но он, вероятно, еще более волатилен, чем такие криптовалюты, как биткоин. Стоимость $TRUMP уже упала более чем наполовину и сейчас составляет менее 8 миллиардов долларов.
При этом возникает вопрос, во что выльются новые десятки миллиардов долларов, обещанные Трампом на бумаге, в реальном мире, ведь большая часть общего объема токенов еще не выпущена, и любая попытка начать обналичивать деньги, несомненно, приведет к резкому росту цен. Тем не менее, даже после того, как Трамп пообещал новый золотой век для криптовалют, его новые гипотетические миллиарды практически закрепляют его заинтересованность в более свободном подходе к индустрии.
Другая потенциальная проблема заключается в том, что из-за слабого регулирования мемкоинов их может купить кто угодно - будь то 12-летний подросток с кредитной картой родителей или северокорейские хакеры, желающие получить рычаги влияния на мировую экономику. Существует также вероятность того, что гамбит Трампа с мемкоинами может вдохновить других мировых политических и культурных лидеров на выпуск аналогичных монет.
Хотя большая часть криптовалютного мира с нетерпением ждала возвращения Трампа, чувство тревоги поселилось в ряде крупнейших защитников индустрии, которые признают, что мемкоины не совсем хорошо отражаются на криптовалюте.
"Мемкоины имеют нулевую стоимость", - напомнил инвестор Баладжи Шринивасан. "Нет никакого создания богатства... И после первоначального скачка цена в конечном итоге рушится, и последние покупатели теряют все".
Ник Картер, известный криптоинвестор и сторонник Трампа, считает, что беспокойство свидетельствует о панике, о медленно растущем чувстве, что Трампа невозможно контролировать так, как хотелось бы индустрии.
Трамп и криптовалютный мир - последние новости
Новоизбранный президент США Дональд Трамп объявил о запуске мемкоина $TRUMP. В первый день выпустили 200 миллионов монет.
Спустя несколько дней будущая первая леди США Мелания Трамп также объявила о запуске собственной криптовалюты - мемкоина $MELANIA.
20 января Bitcoin достиг исторического максимума в 109 241 доллар на фоне подготовки к инаугурации Трампа, но после церемонии на рынке криптовалют произошли изменения. В частности, сильно подешевели Bitcoin, а также мемкоины республиканца и его жены.