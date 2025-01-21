Отмечается, что представители криптоиндустрии опасаются последствий некоторых решений Трампа.

Новый президент США Дональд Трамп, который своими предвыборными обещаниями воодушевил криптоиндустрию, перед инаугурацией запустил свой токен. Представители криптомира обеспокоены последствиями.

Издание The Atlantic пишет, что цена за токен Трампа выросла с 6 долларов до более чем 70 долларов примерно за сутки. Поскольку две аффилированные с Трампом компании владеют 80% общего объема предложения монеты, Трамп, по сути, вывел более 10 миллиардов долларов за одни выходные.

По оценкам Axios, за этот период $TRUMP показал около 89% чистой стоимости Трампа, что делает его одним из самых богатых людей в мире. Позже Мелания Трамп объявила о выпуске собственной монеты - $MELANIA.

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И $TRUMP, и $MELANIA - это так называемые мемкоины. В них нет ни основ бизнеса, ни практического применения. Мемкоины обычно раскручиваются за считанные минуты, взлетают до сильно завышенных отметок в социальных сетях и тут же сбрасываются на тех, кто купился на них с опозданием на несколько мгновений. Это невероятно эффективная, невероятно предсказуемая и невероятно хищная схема.

Дуга рыночного цикла мемкоина почти всегда стремится к нулю. Инсайдеры и ранние последователи получают быструю прибыль за счет тех, кто пришел позже. И хотя вполне возможно, что глобальное влияние Трампа придает $TRUMP большую устойчивость, но он, вероятно, еще более волатилен, чем такие криптовалюты, как биткоин. Стоимость $TRUMP уже упала более чем наполовину и сейчас составляет менее 8 миллиардов долларов.

При этом возникает вопрос, во что выльются новые десятки миллиардов долларов, обещанные Трампом на бумаге, в реальном мире, ведь большая часть общего объема токенов еще не выпущена, и любая попытка начать обналичивать деньги, несомненно, приведет к резкому росту цен. Тем не менее, даже после того, как Трамп пообещал новый золотой век для криптовалют, его новые гипотетические миллиарды практически закрепляют его заинтересованность в более свободном подходе к индустрии.

Другая потенциальная проблема заключается в том, что из-за слабого регулирования мемкоинов их может купить кто угодно - будь то 12-летний подросток с кредитной картой родителей или северокорейские хакеры, желающие получить рычаги влияния на мировую экономику. Существует также вероятность того, что гамбит Трампа с мемкоинами может вдохновить других мировых политических и культурных лидеров на выпуск аналогичных монет.

Хотя большая часть криптовалютного мира с нетерпением ждала возвращения Трампа, чувство тревоги поселилось в ряде крупнейших защитников индустрии, которые признают, что мемкоины не совсем хорошо отражаются на криптовалюте.

"Мемкоины имеют нулевую стоимость", - напомнил инвестор Баладжи Шринивасан. "Нет никакого создания богатства... И после первоначального скачка цена в конечном итоге рушится, и последние покупатели теряют все".

Ник Картер, известный криптоинвестор и сторонник Трампа, считает, что беспокойство свидетельствует о панике, о медленно растущем чувстве, что Трампа невозможно контролировать так, как хотелось бы индустрии.

Трамп и криптовалютный мир - последние новости

Новоизбранный президент США Дональд Трамп объявил о запуске мемкоина $TRUMP. В первый день выпустили 200 миллионов монет.

Спустя несколько дней будущая первая леди США Мелания Трамп также объявила о запуске собственной криптовалюты - мемкоина $MELANIA.

20 января Bitcoin достиг исторического максимума в 109 241 доллар на фоне подготовки к инаугурации Трампа, но после церемонии на рынке криптовалют произошли изменения. В частности, сильно подешевели Bitcoin, а также мемкоины республиканца и его жены.

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