Это уже повлияло на стоимость мемкоина ее мужа.

Первая леди США Мелания Трамп также объявила о запуске собственной криптовалюты - мемкоина $MELANIA.

Соответствующее сообщение появилось на ее официальной странице в X этой ночью. Впоследствии новоизбранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сделал репост ее сообщения в своем аккаунте, который имеет более 98 миллионов читателей.

Согласно данным криптовалютных бирж, после этого мемкоин Трампа потерпел падение стоимости примерно на 36%. На сайте мемкоина отмечается, что Melania Memes предназначены только для коллекционирования и развлечений и не являются финансовыми инструментами или инвестициями.

Видео дня

Трамп запустил собственную криптовалюту

Напомним, что на днях новоизбранный президент Соединенных Штатов Америки объявил о запуске мемкоина $TRUMP. В первый день выпустили 200 миллионов монет.

По данным СМИ, после возвращения в Белый дом политик хочет выпустить указ, который отнесет криптовалюту в ранг приоритетных направлений американской политики.

Вас также могут заинтересовать новости: