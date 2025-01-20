Еще в начале речи Трампа цена Bitcoin резко упала с более чем 107 000 долларов до менее чем 102 000 долларов.

Сегодня, 20 января, Дональд Трамп принес присягу на должность 47-го президента США и выступил с речью в Капитолии. После этого на рынке криптовалют произошли изменения. В частности, сильно подешевели Bitcoin, а также мемкоины республиканца и его жены ($TRUMP и $MELANIA), пишет CryptoPotato.

Еще в начале речи Трампа цена Bitcoin резко упала с более чем 107 000 долларов до менее чем 102 000 долларов. По словам экспертов, рынок криптовалют готовится к действиям нового президента США в отношении индустрии после его многочисленных обещаний.

По состоянию на 21:00 Bitcoin подорожал до 103 000 долларов.

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Падение стоимости также коснулось $TRUMP и $MELANIA. Незадолго до инаугурации мемкоины Дональда и Мелании Трамп торговались по 51,15 и 8 долларов соответственно, а после речи нового президента США подешевели до 41,62 и 5,8 долларов.

Bitcoin установил новый рекорд перед инаугурацией Трампа

Напомним, что сегодня утром, 20 января, Bitcoin достиг исторического максимума в 109 241 доллар. Это произошла в период, когда США готовились к инаугурации нового президента Дональда Трампа, поддерживающего криптовалюты.

В издании Bloomberg сообщили, что рост токена произошел после того, как Дональд Трамп и его жена Мелания представили свои токены, причем мемкоин президента США быстро достиг рыночной капитализации более 15 миллиардов долларов, а затем резко снизился.

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