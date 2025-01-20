Рост токена произошел после того, как Трамп и его жена Мелания представили свои монеты.

Биткойн достиг исторического максимума в 109 241 доллар. Это произошла в период, когда США готовятся к инаугурации избранного президента Дональда Трампа, поддерживающего криптовалюты.

Издание Bloomberg пишет, что криптовалюта выросла на 5,5% в понедельник, 20 января, и установила новый рекорд. Рост токена произошел после того, как Трамп и его жена Мелания представили свои токены, причем мемкоин Трампа быстро достиг рыночной капитализации более 15 миллиардов долларов, а затем резко снизился.

Эти мемкоины ненадолго всколыхнули рынок цифровых активов, оттянув интерес от биткоина и более мелких токенов и вызвав критику со стороны руководителей отрасли.

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Биткойн, занимающий второе место токен Ether и XRP, стремительно выросли 20 января, поскольку трейдеры отсчитывают часы до того момента, когда Трамп снова возьмет под контроль Белый дом.

По словам Бена Эль-База, управляющего директора HashKey Global, мемкоины, запущенные Трампом и его командой, еще больше ускорили рост биткоина, поскольку розничные трейдеры ожидают, что республиканец "расставит приоритеты и подтвердит свою приверженность криптоиндустрии".

Криптовалюта Трампа - что известно

Новоизбранный президент США Дональд Трамп объявил о запуске мемкоина $TRUMP. В первый день выпустили 200 миллионов монет.

Спустя несколько дней будущая первая леди США Мелания Трамп также объявила о запуске собственной криптовалюты - мемкоина $MELANIA.

Издание Bloomberg 18 января сообщило, что Трамп планирует выпустить указ, возводящий криптовалюты в ранг приоритетных направлений политики и дающий представителям отрасли право голоса в его администрации. Документ должен признать криптовалюту национальным императивом или приоритетом.

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