Сам Кук интересовался криптовалютами, но предупредил, что не любит давать советы, во что инвестировать.

Гендиректор американской компании Apple Тим Кук признался, что лично владеет криптовалютой.

Об этом Кук заявил на пресс-конференции DealBook, отвечая на вопрос, инвестирует ли он в биткоин или этериум, цитирует CNBC.

"Да. Я думаю, что разумно владеть ею (криптовалютой – УНИАН) как частью диверсификационного портфеля. Кстати, я никому не даю советов по инвестициям", – сказал Кук.

Гендиректор Apple уточнил, что на протяжении определенного времени интересовался криптовалютой и исследовал эту тему, однако вкладывать деньги Apple в нее не собирается.

Читайте такжеДоллар пошел вверх: курс валют на среду, 10 ноября"Я бы не стал инвестировать в криптовалюту не потому, что не хочу вкладывать средства, а потому, что не считаю, что люди покупают акции Apple, чтобы получить доступ к криптовалюте", – отметил гендиректор компании.

Кроме того, компания не намерена принимать криптовалюту как средство оплаты для продуктов Apple.

Если Apple и будет предоставлять услуги или продукты, связанные с криптовалютой, то это произойдет нескоро. Сам Кук отметил, что, хотя компания изучает технологии криптовалюты, "это не то, что мы планируем делать в ближайшее время".

Bitcoin побил исторический максимум

Биткоин достиг рекордного пика и вырос до 68 564 долларов в дневных торгах 9 ноября. Показатель вырос более чем вдвое с июня и перевесил доллар почти на 70% с начала октября.

Тогда как за сутки курс главной криптовалюты мира вырос почти на 5% и на 12% за последнюю неделю. Крипторынок сейчас оценивается в 1,3 триллиона долларов.

Автор: Яна Ставская