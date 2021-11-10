Гендиректор американской компании Apple Тим Кук признался, что лично владеет криптовалютой.
Об этом Кук заявил на пресс-конференции DealBook, отвечая на вопрос, инвестирует ли он в биткоин или этериум, цитирует CNBC.
"Да. Я думаю, что разумно владеть ею (криптовалютой – УНИАН) как частью диверсификационного портфеля. Кстати, я никому не даю советов по инвестициям", – сказал Кук.
Гендиректор Apple уточнил, что на протяжении определенного времени интересовался криптовалютой и исследовал эту тему, однако вкладывать деньги Apple в нее не собирается.
Читайте такжеДоллар пошел вверх: курс валют на среду, 10 ноября"Я бы не стал инвестировать в криптовалюту не потому, что не хочу вкладывать средства, а потому, что не считаю, что люди покупают акции Apple, чтобы получить доступ к криптовалюте", – отметил гендиректор компании.
Кроме того, компания не намерена принимать криптовалюту как средство оплаты для продуктов Apple.
Если Apple и будет предоставлять услуги или продукты, связанные с криптовалютой, то это произойдет нескоро. Сам Кук отметил, что, хотя компания изучает технологии криптовалюты, "это не то, что мы планируем делать в ближайшее время".
Bitcoin побил исторический максимум
Биткоин достиг рекордного пика и вырос до 68 564 долларов в дневных торгах 9 ноября. Показатель вырос более чем вдвое с июня и перевесил доллар почти на 70% с начала октября.
Тогда как за сутки курс главной криптовалюты мира вырос почти на 5% и на 12% за последнюю неделю. Крипторынок сейчас оценивается в 1,3 триллиона долларов.