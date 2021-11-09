В сентябре после двух месяцев сильного роста биткоин несколько подешевел – суммарно почти на 35%.

Биткоин достиг рекордного пика и вырос до 68 564 долларов в дневных торгах 9 ноября.

Об этом сообщает Reuters и указывают данные CoinMarketCap.

Показатель вырос более чем вдвое с июня и перевесил доллар почти на 70% с начала октября.

Тогда как за сутки курс главной криптовалюты мира вырос почти на 5% и на 12% за последнюю неделю.

Читайте такжеВ ближайшее время курс гривны продолжит удивлять украинцев: новый прогнозКрипторынок сейчас оценивается в 1,3 триллиона долларов.

Одной из причин роста биткоина называют желание инвесторов смягчить инфляционные риски.

Рыночный импульс набирает размах с момента запуска в прошлом месяце фьючерского биржевого фонда биткоинов в США, что повысило ожидание прибыли за счет потоков.

По данным CoinShares, в этом году приток в продукты и фонды биткоинов достиг рекордных 6,4 миллиарда долларов, а на прошлой неделе составил 95 миллионов долларов.

Что предшествовало

В сентябре после двух месяцев сильного роста биткоин несколько подешевел – суммарно почти на 35%. После достижения апрельского рекорда криптовалюта не смогла закрепиться на этом уровне, и в мае потеряла почти треть своей стоимости – тогда цена на нее упала до 37,3 тысячи долларов с 57,7 тысячи.

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Автор: Яна Ставская