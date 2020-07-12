Маск поднялся в рейтинге самых богатых людей планеты

Состояние Маска оценивается в 70 миллиардов долларов

Основатель Tesla Илон Маск занял седьмое место в рейтинге самых богатых людей планеты.

По версии Bloomberg, Маск обошел в рейтинге инвестора Уоррена Баффета.

На данный момент состояние Маска оценивается в 70,5 млрд долл, Баффета - в 69,2 млрд.

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Как пишет издание, рейтинг выглядит следующим образом:

1. глава Amazon Джефф Безос (189 млрд долл);

2. основатель Microsoft Билл Гейтс (116 млрд долл);

3. глава Facebook Марк Цукерберг (93 млрд долл).

4. глава корпорации Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно (92,6 млрд долл).

5. бывший гендиректор Microsoft Стив Балмер (76,8 млрд долл);

6. соучредитель Google Ларри Пейдж (72,2 млрд долл);

7. основатель Tesla Илон Маск (70,5 млрд долл).

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 1 июля 2020 года, Tesla стала самой дорогой автомобильной компанией мира.

7 июля 2020 года в онлайн магазине Tesla появились в продаже красные короткие шорты по цене $69, 420. На задней стороне шорт вышита надпись S3XY. Шорты являются символической издевкой над инвесторами, ожидавшими падения стоимости акций Tesla. Shorts в англоязычной биржевой терминологии означает держателей коротких позиций на рынке, играющих на понижение. Спекулянты берут у брокера акции в долг, продают их, а потом выкупают по более низкой цене, получая прибыль.

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