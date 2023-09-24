Адвокаты подозреваемого уже готовятся обращаться к Уполномоченному ВР по делам человека.

В четверг, 21 сентября, Шевченковский районный суд города Киева взял под стражу подозреваемого в уголовном производстве по завладению средствами ПриватБанка Сергея Волкова.

Как сообщает Телеграф, новый фигурант дела ранее возглавлял столичный филиал учреждения и теперь подозревается в присвоении 5,7 млрд. Сейчас адвокатам Волкова приходится заниматься не только доказательством невиновности своего клиента, но и буквально бороться за его жизнь.

По словам правозащитника Владислава Опанасика, 62-летний Сергей Волков имеет серьезные проблемы со здоровьем. В частности, он болеет сахарным диабетом первого типа, борется с онкологией гортани (голосовых связок), имеет диабетическую стопу, стеноз сосудов, а также кардиологические заболевания, которые могут вызывать внезапное повышение давления.

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"Важно понимать, что это не одна из тех историй, в которых диагнозы возникают под клетчатым одеялом в ходе судебных заседаний. Со всеми вышеперечисленными болезнями Сергей Волков борется на протяжении многих лет, заключения врачей датированы 2017-2018 г. г.

Сейчас он на постоянной основе принимает 8 препаратов, среди них — инсулин, который нужно колоть каждый час. Также необходимо постоянно держать на контроле уровень сахара в крови, для чего нужны специальные приборы.

Есть ли у него возможность продолжать это лечение в изоляторе СБУ? Есть ли там хоть какой-то медицинский пункт, в котором при необходимости смогут оказать неотложную помощь человеку с таким количеством тяжелых заболеваний? У меня есть большие сомнения по этому поводу", – говорит адвокат в комментарии "Телеграфу".

Также Владислав Опанасик отмечает, что его клиент добровольно являлся к следователям и предоставлял показания, не нарушая никаких требований, а о тяжелом состоянии его здоровья детективам было сообщено (с предоставлением соответствующих справок и врачебных заключений) еще во время вручения ими подозрения.

"Несмотря на то, что мы не признаем обоснованность подозрения, так как инкриминируемые Сергею Волкову преступления вообще не принадлежали к сфере его полномочий, мы бы выполнили решение суда о домашнем аресте. Это хотя бы как-то согласовывалось бы со здравым смыслом и понятиями гуманности, ведь суд должен учитывать состояние здоровья фигуранта дела. Впрочем, все же понимают, что это за дело, и почему по нему принимаются именно такие решения", – добавляет правозащитник.

Пока неизвестно, обеспечен ли 62-летний Волков необходимыми ему медицинскими препаратами, ведь связи с ним нет - в СИЗО выходные. В понедельник, 25 сентября, адвокат подозреваемого планирует "пробиваться" к нему, чтобы выяснить, в каком состоянии он находится и в какой помощи нуждается.

Кроме того, Владислав Опанасик настроен обращаться к Уполномоченному ВР по правам человека, чтобы как можно скорее решить вопрос о пересмотре меры пресечения, так как в штатном порядке процесс обжалования судебного решения займет минимум месяц.

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