Курс валют не удивит украинцев резкими изменениями.

Курс доллара в Украине до конца текущей недели будет находиться в пределах 41,10-41,90 гривни, а в обменниках - 41,10-41,85 гривни, прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

По его мнению, курс евро находиться в пределах от 46,40 до 47,95 гривни, а в обменниках - от 46,45 до 47,90 гривни.

"Большинство обменников финкомпаний и банков проработают эту неделю со спредом в пределах от 20 до 25 копеек как по доллару, так и по евро", - говорится в сообщении.

Видео дня

Котировки доллара на межбанке до 13 июня, по его прогнозу, будут в пределах коридора от 41,25 до 41,70 гривни.

"Из-за пересчет пар евро/доллар и доллар/гривня, курс евро на торгах на этой неделе будет находиться в пределах коридора от 46,48 до 47,87 гривни", - отметил аналитик.

Курс доллара в Украине - прогноз аналитиков

В еженедельном обзоре инвесткомпании ICU укзали, что Национальный банк усилил курс гривни, несмотря на сохранение значительного дефицита валюты и большой объем интервенций, и в ближайшее время не будет отказываться от политики крепкой гривни.

При этом директор Департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько отметила, что несмотря на уменьшение объема международных резервов НБУ, на валютном рынке наблюдается снижение спроса на доллар, что способствует поддержанию стабильности курса.

Вас также могут заинтересовать новости: