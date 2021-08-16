Аукцион по приватизации АО "Объединенная горно-химическая компания" состоится 31 августа 2021 года.

Цена АО "Объединенная горно-химическая компания" при приватизации может превысить 5 млрд грн, а конечная стоимость будет определена на аукционе 31 августа. Таким образом делать переоценку стартовой цены нет необходимости, поскольку она будет существенно превышена.

Об этом на собственной странице в соцсети Facebook написал бывший и. о. министра экономики Украины Павел Кухта.

"Стартовая цена вообще не имеет никакого значения, если в аукционе принимают участие несколько конкурирующих покупателей. Инвесторы предложат столько, сколько компания на самом деле стоит - это хорошо известно из экономической теории аукционов. Или это будет 3,7 млрд, или 5 млрд, или еще больше - скоро узнаем, до аукциона ОГХК осталось две недели", - резюмировал Кухта.

При этом, по мнению экс-чиновника, искусственные скандалы вокруг ОГХК призваны сорвать приватизацию объекта. В частности это касается призывов о переоценке стартовой стоимости компании.

"Раньше звучали выпады, что на аукцион придут неправильные инвесторы, или же кому-то не нравился сам факт продажи госкомпании. Теперь уже вообще звучат призывы отменить аукцион, потому что якобы стартовую цену компании нужно пересчитать.

Это значит потратить еще несколько месяцев на переоценку предприятия, согласование документов, утверждение в Кабмине, избрание новой даты аукциона и другие бюрократические процедуры. С высокой вероятностью, после их прохождения, конкурса уже может и не быть.

Мантрами о плохой цене уже срывали приватизацию раньше, причем с максимально плохими для страны результатами. Известный Одесский припортовый завод когда-то в 2009-м почти приватизировали за $500 млн. В 2016-м его уже никто не хотел покупать даже за $200 млн. А сам завод превратился в полуобнаженное предприятие", - напоминает Павел Кухта.

Напомним, аукцион по приватизации АО "Объединенная горно-химическая компания" состоится 31 августа 2021 года. Стартовая цена объекта составляет 3,7 млрд гривен. Изначально она должна была составить 2,1 млрд грн, но в ходе подготовки к приватизации оценка предприятия выросла из-за улучшения финансовых показателей и увеличения запасов сырья.

Автор: Григорий Бондарь