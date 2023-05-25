Эксперт советует оформить вклады на 9 или 12 месяцев в ближайшее время из-за снижения депозитных ставок летом.

Максимальные ставки по краткосрочным гривневыми депозитами в банках выросли до 20-21%.

Как рассказал директор департамента розничного бизнеса "Глобус Банка" Дмитрий Замотаев, в то же время около четверти коммерческих банков увеличили ставки по гривневым депозитам со сроком размещения до 12 месяцев в среднем до 17-18%.

По словам эксперта, начиная с мая, проценты по 9-месячным и годовым гривневым депозитам увеличились в среднем на 1-1,5%. Замотаев отметил, что рост процентов по гривневым депозитам стал результатом политики НБУ по связыванию "горячих" средств, которые находятся на текущих счетах клиентов, и стимулированию банков к привлечению больших объемов средств на депозитные счета от 3 месяцев и более.

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По мнению эксперта, повышение банками процентных ставок по гривневым депозитам популяризирует гривну как надежную валюту для сохранения и приумножения состояния.

"Для украинцев сейчас крайне важно ощущение" тыловой" стабильности и прогнозируемости, проявляющееся прежде всего в росте доверия к гривне и постепенной переориентации граждан на гривну, как наиболее надежную и стабильную валюту для сохранения и приумножения имеющихся средств", - отметил Замотаев.

Эксперт объясняет, что с мая НБУ пересмотрел подходы к размещению банками свободных средств на депозитные сертификаты, соответственно, банки максимально заинтересованы в привлечении депозитов населения на срок от 3 месяцев, что повышает конкуренцию и соответственно растут процентные ставки по таким депозитам.

В то же время размещение средств на гривневых депозитах для граждан все становится более выгодным, чем на валютных депозитах, именно поэтому, с высокой вероятностью можно утверждать, что во II квартале наиболее популярными станут депозиты в национальной валюте сроком 6-12 месяцев, по которым банки предложат самые высокие процентные ставки.

При этом Замотаев прогнозирует, что новые увеличенные депозитные ставки при текущих военных условиях являются максимальными, но кратковременными: уже с середины лета они начнут уменьшаться, поэтому советует клиентам оформлять наиболее длительные 9-месячные или годовые вклады в ближайшее время.

Депозиты в украинских банках

По состоянию на май 2023 года объем депозитов бизнеса украинцев в украинских банках составляет почти 2 трлн грн - на треть больше, чем в прошлом году.

По словам главы НБУ Андрея Пышного, банки Украины продолжат повышать ставки по срочным депозитам населения, несмотря на обновленный прогноз регулятора, который предусматривает снижение учетной ставки в 4 квартале 2023 года.

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