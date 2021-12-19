Многие могут назвать такую игрушку "мусором", но она может принести своему владельцу неплохой заработок.

В Украине можно продать за огромные деньги старую и ржавую игрушку времен СССР. Обычная, казалось бы, детская машинка, стоит почти 3 тысячи долларов - 80 тысяч гривень.

Как выглядит такая игрушка и в чем особенность - объяснил ее владелец, разместивший машинку на одном из сайтов по продаже монет и антиквариата.

"Редкая ранняя педальная машина "Лайка". Украсит вашу коллекцию. Не крашенная. В достойном сохране", - указал автор лота и прикрепил фото машинки.

Обычная, казалось бы, машинка покрыта небольшой ржавчиной. У нее открывается капот, там размещены детали, которые напоминают своим видом двигатель.

Такие машинки раньше не были редкостью, но теперь владельцы подобного раритета могут неплохо заработать. Цена игрушки составляет 80 тысяч гривень, за лотом следит уже 17 человек.

Читайте такжеДве гривни могут принести крупную сумму: как выглядит необычная монета (фото)И если ранее украинцам предлагали детальнее изучить содержимое кошельков на предмет редких монет и купюр, то теперь стоит внимательнее пересмотреть старые игрушки, которые могут "заваляться" на чердаках, в подвалах и кладовках.

Ранее УНИАН уже сообщал, что уникальные 15 копеек на аукционе продают за 9 тысяч. Монета выпущена в 1992 году, когда НБУ руководил Вадим Гетьман.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Полина Кузенко