На должности в Кабмине уже экс-нардеп будет получать десятки тысяч гривень.

Ирина Верещук сообщила, что ее зарплата на должности министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины со всеми надбавками будет около 70 тысяч гривень в месяц.

Зарплата на посту в месяц составит 68 тыс. грн, рассказала член Кабмина в интервью телеканалу "Дом".

Чиновница также поделилась, что ездит на авто Toyota Camry.

Кроме того, Верещук раскрыла, чем занимается в нерабочее время. По ее словам, она ходит в зал на кардиотренировки и спит в сутки около шести часов.

Читайте такжеДолги по зарплатам в Украине выросли до 4 миллиардов гривень – ГосстатВерховная Рада назначила Ирину Верещук вице-премьер-министром Украины – министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины 4 ноября. Ранее она была нардепом. После назначения на пост в Кабмине полномочия Верещук как народной избранницы досрочно прекратили.

Напомним, в Украине с 1 января текущего года минимальная зарплата повышена до 6 тыс. грн.

В конце октября Государственная служба статистики сообщила, что в нашей стране средняя номинальная заработная плата штатного работника в сентябре этого года возросла по сравнению с сентябрем 2020-го на 18,7% и составила 14 тыс. 239 грн.

Автор: Екатерина Присяжнюк