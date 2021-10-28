Реальная заработная плата за год возросла почти на 7%.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в сентябре 2021 года выросла, по сравнению с сентябрем 2020 года, на 18,7% – до 14 тыс. 239 грн.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

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При этом, по сравнению с августом 2021 года, размер средней номинальной зарплаты в сентябре вырос на 1,7%.

Реальная заработная плата в сентябре 2021 года, по сравнению с сентябрем 2020 года, выросла на 6,9%.

В Госстате отметили, что средняя номинальная зарплата штатного работника в Украине в сентябре была в 2,4 раза выше минимальной заработной платы, которая установлена на уровне 6 тыс. грн.

Самая низкая средняя зарплата среди областей зафиксирована в Черновицкой области – 10 тыс. 976 грн, а самая высокая – в Донецкой – 15 тыс. 148 грн.

Показатель средней зарплаты в Киеве по итогам сентября составил 20 тыс. 658 грн.

Минимальная зарплата:

Минимальная зарплата в Украине с 1 января 2021 года повышена до 6 тыс. грн.

Средняя номинальная зарплата:

По данным социологического опроса "Поколение независимости: ценности и мотивации", треть украинцев хотела бы работать за рубежом.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в июне 2021 года выросла по сравнению с июнем 2020 года на 23,6% - до 14 тыс. 313 грн.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в июле 2021 года выросла по сравнению с июлем 2020 года на 21,5% - до 14 тыс. 345 грн.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в августе 2021 года выросла по сравнению с августом 2020 года на 22,3% - до 13 997 грн.

2 сентября 2021 года правительство Украины изменило порядок расчета средней зарплаты.

Автор: Екатерина Жирий