Министр планирует присоединиться к работе в рамках Трехсторонней контактной группы.

Новая вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук уже на следующей неделе планирует посетить Донбасс.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала в комментарии журналистам.

Говоря о своих первых шагах на новой должности, Верещук, в частности относительно идеи создания "Центра восстановления мира", отметила, что это будет агентство, которое будет целенаправленно заниматься формированием реестров, а затем и составлением исков".

"И остальную часть работы, которую сейчас делают министерства, но делают ее каждый в своем направлении. Мы же, как профильное министерство, должны собрать всю информацию, ее сгруппировать, чтобы потом, когда юристы или Министерство иностранных дел будут подавать иски, формировать политическую консолидированную позицию государства, они имели информацию, факты, которые не потерялись где-то там, никто о них не забыл, а являются сформированными. И это государственный подход", – пояснила она.

Читайте такжеСтало известно, кто должен заменить Верещук в РадеТакже на вопрос относительно того, когда может состояться ее первая поездка на Донбасс, Верещук сообщила: "Если все будет хорошо, я планирую на следующей неделе, сразу, безотлагательно поехать на Донбасс".

Она рассказала, что хочет пообщаться там с местными жителями, в частности, по вопросам безработицы и экологических угроз.

Кроме того, на вопрос, планирует ли она присоединиться к работе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, Верещук ответила: "Да... Это произойдет в среду, уже в следующую среду, на следующей неделе я буду приобщаться к переговорному процессу. Каким образом – увидим. Мы договорились с президентом Украины, что я буду участвовать, а потом увидим мою роль и место".

Чиновник также сообщила, что при министерстве будет создан Экспертный совет и Общественный совет.

Напомним, парламент 4 ноября назначил Ирину Верещук вице-премьер-министром Украины – министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Полномочия Верещук как нардепа были досрочно прекращены.

Автор: Таня Поляковская