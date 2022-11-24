С начала полномасштабной войны России против Украины западные страны заморозили российских активов на более чем 330 млрд долларов.

В течение последних нескольких месяцев Федеральная прокуратура США выдала ряд исков в суд, чтобы выявить скрытые в Штатах российские активы и получить основания для ареста недвижимости, денежных счетов и трастовых фондов российских олигархов.

Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники, эти иски должны помочь разоблачить слои сложных структур собственности, предназначенных для сокрытия активов российских олигархов.

С начала полномасштабной войны России против Украины западные страны заморозили российских активов на более чем 330 млрд долларов. Около 300 миллиардов долларов из этой суммы – резервы, которые хранятся Центробанком России на счетах в иностранных банках. Кроме того, подавляющая часть остальных средств включает компании олигархов, банковские счета, трасты, яхты, самолеты, недвижимость и драгоценности.

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Однако в процессе "охоты" за российскими активами американские чиновники столкнулись с рядом серьезных следственных и юридических трудностей. Отмечается, что проблемы возникают от вопроса поиска скрытых опытными юристами, бухгалтерами и финансовыми аналитиками активов до процедуры изъятия и передачи их Киеву. Так, арест активов передает право собственности на них правительству. В то же время заморозка средств лишь блокирует их использование владельцем.

Официальные лица обратились к Конгрессу США с просьбой принять необходимое законодательство, которое бы расширило их полномочия по аресту российских активов. Кроме того, это создало бы легальный канал для передачи этих средств Украине.

"У нас нет специального механизма для передачи доходов от конфискованных активов олигархов украинскому народу", – заявил сенатор Шелдон Вайтхаус, член юридического комитета Сената от Демократической партии Род-Айленда, который и является инициатором законопроекта по решению этого сложного вопроса.

Кроме того, американские официальные лица подчеркнули, что главной проблемой, связанной с экспроприацией активов олигархов для восстановления Украины после войны, является именно поиск холдингов. Так, по словам экс-чиновницы Управления контроля за иностранными активами Минфина США Керри Стайнбоуер, российские олигархи передают активы со своего прямого владения и контроля в трасты, членам семьи и партнерам или в акции, которые принадлежат компаниям во многих юрисдикциях.

В то же время глава целевой группы KleptoCapture Министерства юстиции, которая выдала иски, Эндрю Адамс отмечает, что только для определения местонахождения активов могут потребоваться годы расследования.

"Трудности проведения транснациональных расследований, проникновение в часто непрозрачные юрисдикции, которые заинтересованы в сокрытии или предоставлении убежища тем, кто хочет скрыть незаконную деятельность, являются трудной задачей", – отметил он во время слушаний в сентябре 2022 года.

И хотя американский Минфин ввел ряд новых правил борьбы с отмыванием денег, которые могут помочь отследить эти активы, некоторые эксперты считают, что этого может быть недостаточно. Правила отчетности о собственности вступят в силу только в 2024 году. Кроме того, они не включают некоторые механизмы инвестирования или не требуют указывать конечных бенефициаров трастов, а лишь доверенных лиц.

Официальные лица отмечают, что действующее американское законодательство предоставляет ограниченные полномочия по аресту замороженных российских активов.

Как пишет издание, для того, чтобы США имели возможность изъять 300 миллиардов долларов резервов российского Центрального банка, которые хранятся на иностранных счетах, Конгресс должен принять новый закон. Однако некоторые правительства опасаются создать прецедент, который бы противоречил международным монетарным принципам.

При этом сотрудница юридической фирмы Winston & Strawn Кэри Стайнбоуер отмечает, что из-за отсутствия законных полномочий для изъятия российских активов, суды могут поставить под сомнение правовые основания прокуратуры для ареста имущества олигархов.

Конфискация российских активов

20 ноября 2022 года стало известно, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий вновь предложил конфисковать российские активы, которые находятся на территории Европейского Союза, в пользу Украины. Глава правительства Финляндии Санна Марин поддержала эту идею.

При этом по состоянию на 18 ноября сообщалось, что Европейский Союз заморозил 68 миллиардов евро российских активов. Большинство активов находятся в Бельгии, где по предварительным подсчетам заморозили около 50 миллиардов евро.

В то же время Великобритания заморозила российские активы на общую сумму 18,4 млрд фунтов стерлингов (20,9 млрд долларов США) с момента введения жестких антироссийских санкций после полномасштабного вторжения России в Украину.

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