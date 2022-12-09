Банки Казахстана имеют право принимать платежи, переводы по картам "Мир", а также выдавать наличные в банкоматах частным лицам.

На десятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) разрешило банкам Казахстана проводить операции по картам российской платежной системы "Мир".

Как сообщает Агентство Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка, OFAC не возражает против использования карт "Мир" россиянами, которые уехали в Казахстан, как частные лица.

При этом, как говорится в сообщении, операции с картами "Мир" останутся под "особым контролем" OFAC, чтобы не допустить использования платежной системы для обхода санкций против России.

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Банки Казахстана имеют право принимать платежи, переводы по картам "Мир", а также выдавать наличные в банкоматах частным лицам. Решение о подключении к "Миру" банки могут принимать самостоятельно, исходя из собственных оценок риска.

Война в Украине и ситуация с российскими картами:

15 сентября 2022 года США и ЕС усилили давление на Турцию в связи с тем, что российская платежная система подключена к турецким банкам. В ЕС опасались, что банковский сектор Турции является лазейкой, которая позволяет России обходить санкции.

К российской платежной системе "Мир" были подключены пять крупных турецких банков: Vakıfbank, Ziraat Bank, İş Bank, DenizBank и Halkbank. Два из них — частный банк DenizBank, принадлежащий ОАЭ, и контролируемый государством Halkbank, подключились к системе "Мир" уже после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

15 сентября появилось сообщение, что частные финансовые учреждения İş Bankası и Denizbank отказались от работы с картой "Мир".

21 сентября появилась информация, что банки Казахстана, Вьетнама и Армении, ранее принимавшие карты "Мир", также перестали работать с российской платежной системой.

28 сентября еще три банка Турции отказались от российской платежной системы "Мир".

29 сентября 2022 года появилась информация о том, что Турция нашла для россиян альтернативу банковской системе "Мир".

5 октября Турция предложила РФ использовать турецкую платежную систему Troy, вместо российской "Мир".

Также 5 октября 2022 года европейские банки перестали принимать карты китайской платежной системы UnionPay, выпущенные российскими банками.

18 октября 2022 года киргизские банки перестали обслуживать российские карты "Мир".

3 ноября 2022 года Узбекистан отказался возобновлять работу российской платежной системы "Мир" из-за сопутствующих рисков.

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