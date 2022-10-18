О приостановлении обслуживания российских карт заявили "Бакай банк" и "Доскредобанк".

На восьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину киргизские банки приостановили обслуживание карт российской платежной системы "Мир".

Об этом сообщает российский "Интерфакс".

О приостановлении обслуживания российских карт заявили "Бакай банк" и "Доскредобанк".

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"Временно приостанавливается обслуживание карт НСПК (Национальной системы платежных карт – ред.) "Мир" в устройствах банка. Обслуживание карт Visa и "Элкарт" продолжает работать в штатном режиме. О возобновлении обслуживания карт НСПК "Мир" в устройствах банка будет оповещено дополнительно", - говорится в сообщении

Решение вступило в силу с 17 октября.

"Доскредобанк" также приостановил прием и обслуживание карт "Мир" в эквайринговой сети банка.

17 октября обслуживание российских карт Мир приостановил киргизский банк "Компаньон".

Остальные банки Киргизии пока не делали заявлений о работе с картами "Мир" в текущих условиях.

Война в Украине и ситуация с российскими картами:

15 сентября 2022 года США и ЕС усилили давление на Турцию в связи с тем, что российская платежная система подключена к турецким банкам.

В ЕС опасаются, что банковский сектор Турции является лазейкой, которая позволяет России обходить санкции.

К российской платежной системе "Мир" подключены пять крупных турецких банков: Vakıfbank, Ziraat Bank, İş Bank, DenizBank и Halkbank.

Два из них — частный банк DenizBank, принадлежащий ОАЭ, и контролируемый государством Halkbank, подключились к системе "Мир" уже после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Брюссель заявил о том, что готовит делегацию, чтобы напрямую выразить свою озабоченность турецким официальным лицам.

По словам официальных лиц, помимо Турции, меры против потенциальных лазеек для уклонения от санкций нацелены на страны Кавказа, Центральной Азии и Персидского залива.

15 сентября появилось сообщение, что частные финансовые учреждения İş Bankası и Denizbank отказались от работы с картой "Мир". Они подключились к российской платежной системе уже после полномасштабного вторжения России в Украину.

21 сентября появилась информация, что банки Казахстана, Вьетнама и Армении, ранее принимавшие карты "Мир", также перестали работать с российской платежной системой.

Российкие карты "Мир" еще принимают банки в Южной Корее, Узбекистане, Беларуси, Таджикистане, а также непризнанных Южной Осетии и Абхазии.

Специалисты предупредили россиян, что зарубежные банки отказываются от сотрудничества с российской системой из-за санкций США. Россиян также призвали брать с собой в путешествия наличные деньги.

28 сентября еще три банка Турции отказались от российской платежной системы "Мир".

29 сентября 2022 года появилась информация о том, что Турция нашла для россиян альтернативу банковской системе "Мир".

5 октября Турция предложила РФ использовать турецкую платежную систему Troy, вместо российской "Мир".

Также 5 октября 2022 года европейские банки перестали принимать карты китайской платежной системы UnionPay, выпущенные российскими банками.

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