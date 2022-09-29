Россияне смогут использовать специальную карту в ресторанах, магазинах и развлекательных заведениях.

Турция разрабатывает "билетную карту" для российских туристов, которая должна стать альтернативой системе "Мир".

Об этом сообщает Sabah.

"Туристические организации работают над формулой, похожей на билетную карту, чтобы решить проблему без нарушения санкций. Соответственно, туристы из России при покупке турпакетов будут платить за "билет", как за карту", - пишет издание.

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Как пишет издание, россияне смогут использовать эту карту в ресторанах, магазинах и развлекательных заведениях.

Война в Украине и давление на Турцию:

15 сентября 2022 года США и ЕС усилили давление на Турцию в связи с тем, что российская платежная система подключена к турецким банкам.

В ЕС опасаются, что банковский сектор Турции является лазейкой, которая позволяет России обходить санкции.

К российской платежной системе Мир подключены пять крупных турецких банков: Vakıfbank, Ziraat Bank, İş Bank, DenizBank и Halkbank.

Два из них — частный банк DenizBank, принадлежащий ОАЭ, и контролируемый государством Halkbank, подключились к системе "Мир" уже после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Брюссель заявил о том, что готовит делегацию, чтобы напрямую выразить свою озабоченность турецким официальным лицам.

По словам официальных лиц, помимо Турции, меры против потенциальных лазеек для уклонения от санкций нацелены на страны Кавказа, Центральной Азии и Персидского залива.

15 сентября появилось сообщение, что частные финансовые учреждения İş Bankası и Denizbank отказались от работы с картой "Мир". Они подключились к российской платежной системе уже после полномасштабного вторжения России в Украину.

21 сентября появилась информация, что банки Казахстана, Вьетнама и Армении, ранее принимавшие карты "Мир", также перестали работать с российской платежной системой.

Российкие карты "Мир" еще принимают банки в Южной Корее, Узбекистане, Беларуси, Кыргызстане, Таджикистане, а также непризнанных Южной Осетии и Абхазии.

Специалисты предупредили россиян, что зарубежные банки отказываются от сотрудничества с российской системой из-за санкций США. Россиян также призвали брать с собой в путешествия наличные деньги.

28 сентября еще три банка Турции отказались от российской платежной системы "Мир".

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