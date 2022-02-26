Соединенные Штаты стремятся делать каждый шаг совместно с союзниками по всей Европе для максимального эффекта.

США рассматривают возможность введения санкций против российского Центрального банка. Этот шаг направлен на большую часть резервов в размере 643 миллиардов долларов, которые президент России Владимир Путин накопил перед запланированной войной против Украины.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

Окончательное решение еще не принято, но администрация Байдена в срочном порядке рассматривает все варианты, чтобы удержать Путина от дальнейших разрушений в Украине. Отмечается, что Соединенные Штаты стремятся делать каждый шаг совместно с союзниками по всей Европе для максимального эффекта.

Bloomberg пишет, что пока непонятно, насколько обсуждения санкций против ЦБ РФ продвинулись вперед. Однако, по словам одного из источников, вопрос о потенциальной атаке на российский Центральный банк возник во время разговора в конце января.

Секретарь Совета национальной безопасности Белого дома отказалась от комментариев.

В то время как Россия неуклонно уменьшает зависимость от иностранной валюты, ее Центробанк по состоянию на конец июня 2021 года все еще держал 16,4% своих фондов в долларах, по сравнению с 22,2% годом ранее. Доля евро выросла до 32,2%.

Bloomberg отмечает, что решение заблокировать Центробанк было бы беспрецедентным для экономики размером с российскую. По словам стратега Bluebay Asset Management из Лондона Тима Эша, этот шаг был бы разрушительным для России. "Мы увидели бы обвал рубля", - отметил он.

Россия также хранила 22% своих сбережений в золоте, большинство из которых хранится внутри страны и будет вне зоны действия западных санкций, тогда как около 13% фондов Центрального банка были в юанях.

Как сообщал УНИАН, началась подготовка к отключению России от международной межбанковской системы SWIFT. Официальное решение еще не оформлено, но уже началась техническая подготовка к принятию решения и внедрению этой санкции.

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