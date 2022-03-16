Соединенные Штаты за 20 дней войны уже предоставили Украине более $290 млн на гуманитарную помощь. Средства направляются на поддержку украинцев, пострадавших от российского вторжения.

Соединенные Штаты Америки предоставляют дополнительные 186 млн долларов на гуманитарную помощь Украине

Об этом говорится в заявлении государственного секретаря США Энтони Блинкена.

"Соединенные Штаты предоставляют более 186 миллионов долларов на дополнительную гуманитарную помощь для поддержки внутренне перемещенных лиц и более чем трех миллионов беженцев, которые пострадали от преднамеренной, неспровоцированной и неоправданной войны России в Украине", - отметил Блинкен.

Госсекретарь заявил, что США призывают Россию немедленно прекратить продолжение войны против Украины, и чтобы Россия способствовала беспрепятственному гуманитарному доступу в Украине и свободному прохождению для лиц, стремящихся покинуть города, в которых они оказались в ловушке.

Также он заявил, что доставка гуманитарной помощи должна быть разрешена без вмешательства, а гуманитарные работники должны получить безопасное прохождение для доставки помощи тем, кто в ней нуждается.

Со времени первого вторжения РФ в Украину в 2014 году США выделили около 644 миллиона долларов уязвимым громадам в регионах.

Отдельно Энтони Блинкен в своем Twitter отметил, что США за 20 дней войны России против Украины предоставили нашей стране более 290 миллионов долларов на гуманитарную помощь.

"США предоставили около 293 миллионов долларов на гуманитарную помощь для народа Украины с 24 февраля. Это позволяет организациям поддерживать лиц, которые пострадали от жестокой атаки России, а также страны, которые великодушно принимают беженцев с Украины", - заявил Блинкен.

Напомним, 24 февраля 2022 года РФ начала войну против независимой Украины и устроила в стране настоящий террор. Россияне обстреливают из тяжелого вооружения мирные украинские города, убивая гражданское население, в том числе детей и женщин.

После начала российского вторжения цивилизованные страны ввели санкции против РФ. Ограничения касались обращения валюты в стране, долговых обязательств, санкций против российских банков и др. Курс рубля всего за две недели войны взлетел почти в 4 раза. Аналитики прогнозируют экономике РФ дефолт в апреле этого года.

Мировые производители и бренды начали массово уходить с российского рынка РФ. Хотя некоторые международные компании до сих пор продолжают там работать и платить налоги стране-агрессору, которые она направляет на убийство украинцев.

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