Швейцария уже отправила более 500 тонн гуманитарной помощи в Украину.

Федеральный совет Швейцарии утвердил выделение 80 миллионов швейцарских франков (около 85 миллионов долларов США) на гуманитарную помощь Украине и украинцам в других регионах.

Об этом говорится в сообщении ФС.

По оценкам швейцарских властей, около 12 миллионов человек нуждаются в экстренной помощи из-за продолжающейся военной интервенции России в Украине.

"Федеральный совет принял решение увеличить гуманитарную помощь Украине и всему региону до 80 миллионов швейцарских франков. Этим вкладом Швейцария выражает свою солидарность с нуждающимися украинцами", - говорится в сообщении.

Четверть этой суммы пойдет на помощь украинским беженцам в соседних странах. Три четверти предназначены для помощи тем, кто остался в Украине

"На сегодняшний день Швейцария отправила более 500 тонн гуманитарной помощи в Украину, Польшу и Молдову. Пакет поддержки Швейцарии на начальном этапе операции по оказанию помощи составляет 8 миллионов швейцарских франков", - говорится в сообщении.

Ранее из-за военных действий РФ в Украине Швейцария отменила нейтралитет и ввела санкции против России. Также страна закрыла небо для российских самолетов.

В то же время СМИ сообщают, что любовница российского лидера Владимира Путина, гимнастка Алина Кабаева, вместе с четырьмя детьми скрывается в Швейцарии.

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