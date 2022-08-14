Наличный доллар в "ПриватБанке" остался на уровне 39,10 грн/долл.

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" к национальной валюте сегодня, 14 августа, остался на уровне предыдущего показателя – 39,10 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро по гривне остался на уровне предыдущего дня - 40,08 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 38,80 грн за долл., евро – 39,80 грн за евро.

Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,30 грн, евро – 38,30 грн.

Отметим, что курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня, 14 августа, ослаб на 1 копейку - до 40,00 грн / долл.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Национальный банк Украины 21 июля повысил официальный курс гривни на 25% – до 36,57 грн/долл.

Как заявил ранее глава Национального банка Кирилл Шевченко, официальный и наличный курс доллара в Украине не удается выровнять из-за валютных ограничений. По его словам, реакция наличного курса после повышения фиксированной до 36,56 гривень за доллар была ожидаемой. В частности, она была ситуативной и имела психологическую окраску, которая подогревалась спекуляциями.

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