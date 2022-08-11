НБУ будет стараться удерживать курс, уверен специалист.

Курс доллара в ближайшие недели будет расти, этого не избежать.

Такое мнение высказал экономический эксперт Борис Кушнирук, передает Telegraf.

По его словам, в августе Национальный банк вынужден будет выбирать между двумя стратегиями относительно курса доллара:

девальвировать гривну, постепенно наращивая курс доллара;

стараться удерживать курс доллара максимально близко к фиксированному в 36,57 грн/долл путем валютных интервенций.

"Хотя экспорт зерна и стартовал, но в заметных количествах валюта от него начнет поступать не ранее чем через три месяца. Но все равно импорт у нас превышает экспорт, так что спрос на доллары будут выше предложения, а значит и курс доллара будет расти", – отметил эксперт.

По его мнению, НБУ будет стараться удерживать курс. В самом плохом сценарии это позволит сделать падение гривны более плавным.

Напомним, 21 июля НБУ повысил официальный курс гривны на 25% – до 36,57 грн/долл. Уже через несколько часов после решения Нацбанка ослабить официальный курс гривны, наличный курс резко пошел вниз.

Вас также могут заинтересовать новости: