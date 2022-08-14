Курс гривни к евро сегодня составляет 41,00 грн/евро.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня, 14 августа, ослаб на 1 копейку – до 40,00 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро гривня осталась на уровне предыдущего показателя – 41,00 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 39,30 грн за долл., евро - 40,00 грн за евро.

Национальный банк Украины 21 июля повысил официальный курс гривни на 25% – до 36,57 грн/долл.

Ранее глобальные рейтинговые агентства Fitch и S&P ухудшили кредитные рейтинги Украины в иностранной валюте до ограниченного и выборочного дефолта из-за отсрочки погашения внешнего долга страны.

Как отметил председатель Национального банка Кирилл Шевченко, официальный и наличный курс доллара в Украине не удается выровнять из-за валютных ограничений. По его словам, реакция наличного курса после повышения фиксированной до 36,56 гривень за доллар была ожидаемой. В частности, она была ситуативной и имела психологическую окраску, которая подогревалась спекуляциями.

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