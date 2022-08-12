Для того, чтобы сдержать курсовую разницу, были расширены возможности банков по продаже наличной валюты.

Официальный и наличный курс доллара в Украине не удается выровнять из-за валютных ограничений.

Об этом заявил председатель Национального банка Кирилл Шевченко в интервью для Forbes Украина.

По его словам, реакция наличного курса после повышения фиксированной до 36,56 гривен за доллар была ожидаемой. В частности, она была ситуативной и имела психологическую окраску, которая подогревалась спекуляциями.

"Разница между официальным и наличным курсами прежде всего связана с существованием валютных ограничений, которые в свою очередь необходимы для защиты международных резервов. Пока будут существовать ограничения, будет существовать и эта курсовая разница. Чтобы она была умеренной, мы расширили возможности банков для продажи наличной валюты, а также частично удовлетворяем спрос на безналичную иностранную валюту, позволив гражданам покупать ее для размещения на депозит", - отметил Шевченко.

Он добавил, что для того, чтобы сдержать курсовую разницу, были расширены возможности банков по продаже наличной валюты. О сроках перехода к плавающему курсу говорить пока рано.

Национальный банк Украины 21 июля повысил официальный курс гривны на 25% – до 36,57 грн/долл.

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