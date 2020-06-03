Доллар в обменниках застыл на месте, евро немного подорожал

Стоимость евро в обменниках выросла до 30,00 гривни.

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро среды, 3 июня, осталась на уровне предыдущего дня – 26,90 гривни.

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Как передает корреспондент УНИАН, при этом стоимость евро выросла на 10 копеек и составила 30,00 гривни.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 26,66 гривни за доллар, евро – 29,50 гривни за евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на среду, 4 июня, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,80 гривни/доллар, то есть гривня четвертый день подряд укрепилась к доллару - на этот раз на 2 копейки.

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