Доллар в обменниках застыл на месте, евро немного подорожал
10:30, 03 июня 2020Финансы
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Стоимость евро в обменниках выросла до 30,00 гривни.
В столичных обменниках продолжает дорожать евро / фото УНИАН
Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро среды, 3 июня, осталась на уровне предыдущего дня – 26,90 гривни.
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Как передает корреспондент УНИАН, при этом стоимость евро выросла на 10 копеек и составила 30,00 гривни.
Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 26,66 гривни за доллар, евро – 29,50 гривни за евро.
Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на среду, 4 июня, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,80 гривни/доллар, то есть гривня четвертый день подряд укрепилась к доллару - на этот раз на 2 копейки.
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