Доллар продолжает падение: свежие курсы валют

Официальный курс НБУ на 3 июня: 100 USD – 2679,55 гривни; 100 EUR – 2991,85 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 2 июня установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2679,55 (2 июня – 2681,81)

100 EUR – 2991,85 (2 июня – 2980,43)

На межбанковском валютном рынке Украины к 17:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 26,79/26,81 гривни/доллар, к евро – 29,96/29,98 гривни/евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на вторник, 2 июня, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,82 гривни/доллар.

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