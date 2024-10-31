В течение недели основные валютные изменения будут происходить в пределах 41,30-41,55 грн/долл.

На валютном рынке, на следующей неделе ситуация будет оставаться относительно спокойной.

Как рассказал в комментарии УНИАН начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой, в отличие от внешних обстоятельств (ускорение инфляции, ожидания тяжелой зимы) внутри рынка будут действовать достаточно комфортные условия: несмотря на ежедневные колебания, они будут разнонаправленными и будут оставаться незначительными, а спрос будет погашен валютными интервенциями.

Ожидается, что в течение недели основные валютные изменения будут происходить в пределах 41,30-41,55 грн/долл., однако допустимые коридоры валютных изменений останутся шире: 41,1-41,7 грн/долл. и 45-47 грн/евро на межбанке и 41,2-41,9 грн/долл. и 45-47,5 грн/евро на наличном рынке.

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"Стоит добавить, что постепенно рынок может "дотянуться" до заложенного в бюджете курса на конец года, а это 42,1 грн/долл. Однако это будет происходить медленно, без порывистости и напряжения", - отметил банкир.

По словам Лесового, как и раньше, на рынке ведущую роль будет играть межбанк: обменные пункты, коммерческие банки в своем курсообразовании будут реагировать на показатели безналичного рынка с добавлением комиссии. Поэтому можно сказать, что курсовые показатели на межбанке и наличном рынке будут почти тождественными, по крайней мере противоречий в трендах не будет наблюдаться.

Основные показатели валютного рынка, по прогнозу эксперта, в течение 4-10 ноября будут следующими:

коридоры валютных изменений: 41,1-41,7 грн/долл. и 45-47 грн/евро (на межбанке) и 41,2-41,9 грн/долл. и 45-47,5 грн/евро (на наличном рынке);

ежедневные курсовые изменения: на межбанке - до 0,2-0,3 грн, в банках - до 0,3-0,5 грн, в обменных пунктах - до 0,5 грн;

средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка: в зависимости от валюты до 0,3-0,5 грн;

недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 2% от начального понедельничного курса.

"Таким образом, пока отсутствуют какие-либо признаки, что валютный рынок не выдержит испытания инфляцией. Несмотря на свободное курсообразование, ситуация остается под пристальным наблюдением Нацбанка, который будет всячески "смягчать" влияние инфляции на курсовые показатели", - резюмировал Лесовой.

Курс валют в Украине

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 31 октября, снизился на 5 копеек и составляет 41,55 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подешевел на 5 копеек и составляет 45,20 грн за евро.

В валютных обменниках Киева доллар сегодня утром снизился на 5 копеек и составляет 41,50 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,45 грн). Курс наличного евро в обменниках вырос на 5 копеек и составляет 45,20 грн/евро (курс продажи - 45,04 грн/евро).

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