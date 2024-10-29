НБУ гарантированно будет иметь достаточно ресурсов, чтобы и в дальнейшем держать валютный рынок под контролем.

До конца текущего года возможно лишь умеренное ослабление гривны - до 42-43 грн/долл.

Как говорится в статье УНИАН, об этом рассказал глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук.

По его словам, роль рыночных факторов в формировании курса гривны к доллару и дальше будет минимальной, ведь сегодня единственный весомый фактор курсообразования - это интервенции НБУ на валютном рынке.

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"Пользуясь собственными правилами, НБУ либо полностью, либо почти полностью ежедневно закрывает дефицит валюты на межбанковском рынке. Пока он будет готов это делать, не стоит ожидать никаких заметных изменений обменного курса. Мы ожидаем, что НБУ позволит лишь умеренное ослабление курса до конца года - он будет в диапазоне 42-43 грн/долл.", - сказал эксперт.

Ваврищук отметил, что, согласно свежей информации от МВФ, Украина получит значительные объемы внешнего финансирования в следующем году.

"Поэтому у НБУ гарантированно будет достаточно ресурсов, чтобы и в дальнейшем держать валютный рынок полностью под контролем и управлять курсом так, как он посчитает необходимым", - резюмировал аналитик.

Аналитик Алексей Козырев также считает, что курс доллара в Украине на наличном рынке до конца года приблизится к уровням коридора в 42-43 грн/долл.

"В этом случае международное укрепление позиций американской валюты в сочетании с девальвацией гривны в Украине будет идти в одном тренде для украинцев. То есть доллар будет постепенно дорожать. В 2025 году тренд укрепления доллара на внешних рынках начнет выдыхаться, а в Украине курс американской валюты останется заложником поведения Нацбанка на рынке", - сказал эксперт.

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил 30 октября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,38 грн/долл., таким образом, гривна снизилась на 5 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро гривна, в свою очередь, укрепилась. Так, официальный курс НБУ по евро на среду установлен на уровне 44,61 грн/евро, то есть гривна выросла на 9 копеек.

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