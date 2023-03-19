Банк заявил, что бонусы были согласованы до банкротства банка.

Британское отделение разрушенного Silicon Valley Bank (SVB UK) выплатило миллионные бонусы работникам вскоре после того, как банк был продан в рамках соглашения о спасении.

"Скромный" общий бонусный фонд, как говорят сотрудники банка, был в размере 18-25 миллионов долларов, пишут The Guardian и Sky News.

До краха из-за ситуации, которая сложилась у материнской компаний - американского Silicon Valley Bank - его британская "дочка" была прибыльным предприятием с 600-700 сотрудниками.

Видео дня

По имеющейся информации, бонусы сотрудникам SVB UK были согласованы до банкротства банка и одобрены его новым владельцем, британским банком HSBC. Его исполнительный директор Иэн Стюарт, заявил, что таким образом компания стремилась "признать опыт и продемонстрировать доверие к SVB UK".

Источники Sky News убеждают, что если бы SVB UK не был приобретен другим, платежеспособным банком, эти крупные бонусы не были бы выплачены.

На прошлой неделе стало известно, что сотрудникам SVB в США также были выплачены бонусы. Как сообщало CNBC, они получили годовые премии всего за несколько часов до краха банка. Размер выплат определить невозможно, но по оценкам они колеблются от 12 до 140 тысяч для топ-чиновников.

Банкротство Silicon Valley Bank

Ранее в этом месяце один из крупнейших банков США Silicon Valley Bank был признан банкротом. К концу прошлого года 89% его депозитов на сумму около 175 миллиардов долларов не были застрахованы. Это банкротство стало вторым по величине в истории США (после Washington Mutual Bank) и крупнейшим со времен кризиса 2008 года.

Британское правительство пыталось продать британское подразделение обанкротившегося американского банка Silicon Valley Bank, чтобы избежать вмешательства властей для защиты вкладчиков. В конце концов, один из крупнейших европейских банков, британский HSBC приобрел его за символический 1 фунт стерлингов.

Вас также могут заинтересовать новости: