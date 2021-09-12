Эксперт прогнозирует, что стремительного роста экономики Украины также ожидать не следует.

Украинская экономика во время пандемии коронавируса не продемонстрировала значительного падения. Впрочем, стремительно расти она также не будет, прогнозирует шведский экономист и дипломат Андерс Ослунд.

Об этом он сказал в ходе форума YES Brainstorming, передает телеканал "Украина 24".

"В прошлом году было влияние из-за того, что экономика остановилась весной, в этом году практически нет. Первая причина – здесь мало туризма, и отрасль мало потеряла из-за того, что они не приедут, а также украинцы мало выезжали за рубеж. И вторая причина в том, что украинская экономика – это в основном сталь и сельское хозяйство, и COVID-19 мало влияет на производство в этих отраслях. В то же время там сейчас отличные цены, никогда цены украинского экспорта не выглядели так хорошо", - сказал он.

Ослунд напомнил о существующей проблеме в виде 10%-инфляции, что значит, по его словам, необходимость повышения учетной ставки НБУ. Главной проблемой экономики он назвал низкую макроэкономическую стабильность и экономический рост.

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"В этом году мировая экономика, вероятно, увеличится на 6,5%, ожидается, что украинская экономика вырастет только на 3,5%. Почему? Потому, что здесь мало инвестиций из-за того, что сложно защищать права собственников", - сказал Ослунд.

Потребительская инфляция в Украине: что необходимо знать

По данным Госстата, потребительская инфляция в Украине в мае в годовом выражении - по сравнению с маем 2020 года - составила 9,5%, ускорившись до 8,4% в апреле.

За январь-май 2021 инфляция составила 6,1%.

Потребительская инфляция в Украине в июне в годовом измерении - по сравнению с июнем 2020 года составила 9,5%, оставшись на уровне показателя в мае.

Национальный банк Украины сохранил учётную ставку на уровне 7,5% годовых после повышения ее до этого уровня в апреле.

НБУ ожидает замедления инфляции уже в октябре-декабре 2021 года.

22 июля 2021 года Национальный банк ухудшил прогноз инфляции в Украине с 8% до 9,6% в 2021 году.

Валовой внутренний продукт Украины во втором квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 5,4% в годовом выражении.

Автор: Юрий Годован