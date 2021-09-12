Украинская экономика во время пандемии коронавируса не продемонстрировала значительного падения. Впрочем, стремительно расти она также не будет, прогнозирует шведский экономист и дипломат Андерс Ослунд.
Об этом он сказал в ходе форума YES Brainstorming, передает телеканал "Украина 24".
"В прошлом году было влияние из-за того, что экономика остановилась весной, в этом году практически нет. Первая причина – здесь мало туризма, и отрасль мало потеряла из-за того, что они не приедут, а также украинцы мало выезжали за рубеж. И вторая причина в том, что украинская экономика – это в основном сталь и сельское хозяйство, и COVID-19 мало влияет на производство в этих отраслях. В то же время там сейчас отличные цены, никогда цены украинского экспорта не выглядели так хорошо", - сказал он.
Ослунд напомнил о существующей проблеме в виде 10%-инфляции, что значит, по его словам, необходимость повышения учетной ставки НБУ. Главной проблемой экономики он назвал низкую макроэкономическую стабильность и экономический рост.
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"В этом году мировая экономика, вероятно, увеличится на 6,5%, ожидается, что украинская экономика вырастет только на 3,5%. Почему? Потому, что здесь мало инвестиций из-за того, что сложно защищать права собственников", - сказал Ослунд.
Потребительская инфляция в Украине: что необходимо знать
- По данным Госстата, потребительская инфляция в Украине в мае в годовом выражении - по сравнению с маем 2020 года - составила 9,5%, ускорившись до 8,4% в апреле.
- За январь-май 2021 инфляция составила 6,1%.
- Потребительская инфляция в Украине в июне в годовом измерении - по сравнению с июнем 2020 года составила 9,5%, оставшись на уровне показателя в мае.
- Национальный банк Украины сохранил учётную ставку на уровне 7,5% годовых после повышения ее до этого уровня в апреле.
- НБУ ожидает замедления инфляции уже в октябре-декабре 2021 года.
- 22 июля 2021 года Национальный банк ухудшил прогноз инфляции в Украине с 8% до 9,6% в 2021 году.
- Валовой внутренний продукт Украины во втором квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 5,4% в годовом выражении.