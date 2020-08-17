Украине нужен второй транш от МВФ – глава НБУ

На данным момент НБУ и правительство фокусируются на выполнении положений Меморандума МВФ.

Глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что Украина ожидает следующих траншей МВФ.

В Нацбанке Украины ожидают получения Украиной второго транша Международного валютного фонда в этом году. Об этом глава НБУ Кирилл Шевченко заявил в интервью РБК Украина.

Читайте такжеМВФ остается ключевым партнером Украины и Нацбанка – Шевченко

«На данный момент наш свежий макропрогноз построен на предположении, что второму траншу в этом году быть», — заявил Шевченко.

Также он добавил, что на данным момент НБУ и правительство фокусируются на выполнении положений Меморандума МВФ.

Диалог с МВФ

По мнению Шевченко, в настоящий момент Украина «успешно движется» по выполнению положений Меморандума, в частности структурных маяков. Он добавил, что Украина находится в постоянном диалоге с МВФ и другими международными партнерами.

Когда будут известны даты

В то же время, глава НБУ не смог точно ответить на вопрос, когда произойдет пересмотр программы с МВФ, который ожидался в сентябре.

«Сейчас отпускной сезон. Точные даты будут понятны ближе к концу августа», — заявил глава НБУ.

Первый транш от МВФ

10 июня 2020 года стало известно о том, что Международный валютный фонд утвердил 18-месячную программу поддержки Украины на 5 миллиардов долларов.

Первый транш составил 2,1 миллиарда долларов. Остальные деньги должны поступить в течение 18 месяцев четырьмя платежами.

Тогда же сообщалось, что новая программа МВФ направлена на то, чтобы помочь Украине справиться с проблемами пандемии COVID-19 путем обеспечения платежного баланса и бюджетной поддержки, сохраняя при этом достижения и продвигая небольшой набор ключевых структурных реформ, чтобы гарантировать, что Украина готова вернуться к росту, когда кризис закончится.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Елена Коваленко