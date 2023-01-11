В Нацбанке отметили, что неоднократно призывали международный банковский и страховой сектор прекратить бизнес-деятельность на территории РФ и Беларуси.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину НБУ публично обратился к руководству международных банковских групп с призывом реализовать свои предыдущие заявления и выйти с рынка страны-агрессора.

Как говорится в официальной позиции Национального банка Украины, усиление санкций и внешнего давления на экономику агрессора является одним из приоритетов международной деятельности.

"Санкции, введенные против РФ и ее союзницы - РБ - странами-участницами санкционной коалиции, благодаря активной позиции Украины являются беспрецедентными. Однако, учитывая что военные действия продолжаются, мы продолжаем искать новые направления усиления санкционного давления на агрессора во взаимодействии с международными партнерами", - говорится в заявлении НБУ.

Видео дня

В Нацбанке отметили, что неоднократно призывали международный банковский и страховой сектор прекратить бизнес-деятельность на территории РФ и Беларуси.

Обращения были направлены в адрес Raiffeisen Bank International, Intensa Sanpaolo, OTP Bank, ING Bank, Credit Agricole.

"На одиннадцатом месяце войны, Национальный банк констатирует отсутствие прогресса на пути принятия окончательных решений по выходу с российского рынка. Считаем это недопустимым. Последняя информация, которая появилась в публичном поле, о предоставлении банками, которые входят в международные финансовые группы, льготных условий кредитования для участников так называемой "специальной военной операции" - очередное свидетельство того, что заявления, которые были сделаны, отличаются от фактического положения дел", - отметили в НБУ.

Нацбанк подчеркивает, что международные банковские группы остаются активными участниками банковского рынка РФ, конкурируя за увеличение кредитных портфелей.

"В своих материалах банки открыто используют названия "ЛНР" и "ДНР" как отдельных субъектов... Публично еще раз обращаемся к руководству международных банковских групп - оставаясь в России, вы выбрали поддержку агрессора", - отметили в НБУ.

Война в Украине и падение российской экономики:

24 февраля 2022 года, в день полномасштабного вторжения РФ в Украину, самые богатые люди России в совокупности потеряли 46,6 млрд долларов. По состоянию на конец 2022 года их потери приблизились к 100 млрд долл.

После вторжения России в Украину агентство S&P снизило кредитный рейтинг РФ с ВВ+ до ССС-. 8 марта 2022 года S&P понизило кредитные рейтинги 52 российских компаний.

27 июня 2022 года впервые за сто лет Россия объявила дефолт по суверенному долгу.

Война в Украине только за один квартал отбросила экономику России на четыре года. Вторжение стало причиной одного из самых продолжительных спадов в истории РФ.

По состоянию на 31 августа 80% россиян остались без сбережений.

По итогам сентября доходы России от экспорта нефти сократились до $15,3 млрд, что было самым низким показателем за год.

5 декабря 2022 года нефтяные санкции ЕС против России вступили в силу.

19 декабря 2022 года российские акции показали самое большое в мире годовое падение.

21 декабря 2022 года в "Роскосмосе" признали рекордные убытки.

10 января 2023 года Россия признала рекордный рост дефицита госбюджета.

Вас также могут заинтересовать новости: