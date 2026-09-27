Земные микробы выдержали условия океана спутника Сатурна: что это нам дает

Это делает Энцелад ещё более вероятным кандидатом на поиск жизни за пределами Земли.

С того момента, как ученые заметили выбросы воды, извергающиеся из Энцелада – одного из спутников Сатурна – он стал самым заманчивым местом в Солнечной системе для поиска жизни за пределами Земли. Теперь этот довод стал еще убедительнее после того, как исследователи обнаружили, что организмы, живущие в глубоководных водах у берегов Японии, способны выживать в суровых условиях, ожидаемых в соленом океане, скрывающемся под ледяной корой Энцелада.

Микробы, процветающие вблизи гидротермальных источников на морском дне за счет преобразования водорода и углекислого газа в метан, выжили в рассоле, имитирующем океан спутника Сатурна, пишет The Guardian.

Эта работа предполагает, что далекий мир может быть обитаем – пусть и не совсем гостеприимен – по крайней мере, для некоторых форм жизни.

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"Если использовать клеточное определение жизни, которое мы понимаем на Земле сегодня, эксперименты говорят нам, что если этот организм или что-то похожее на него оказалось бы на Энцеладе, есть хороший шанс, что оно смогло бы выжить", – заявил Уильям Орси, профессор геомикробиологии в Мюнхенском университете Людвига-Максимилиана.

Что скрывается подо льдом Энцелада

У Сатурна больше лун, чем у любой другой планеты в Солнечной системе – почти 300 известных спутников вращаются вокруг этого газового гиганта. На протяжении более двух столетий Энцелад, ледяной шар шириной 480 км, не казался чем-то особенным. Но все изменилось с прибытием роботизированных космических аппаратов.

С 2000-х годов наблюдения зонда NASA Cassini, а в последнее время и космического телескопа Джеймса Уэбба, выявили гигантские шлейфы водяного пара и ледяных частиц, извергающиеся из Энцелада, и признаки огромного соленого океана под его замерзшей корой.

Считается, что морское дно усеяно гидротермальными источниками, согревающими воду вокруг себя. В прошлом году ученые обнаружили органические вещества в образцах, собранных зондом Cassini, когда тот пролетал через один из впечатляющих шлейфов Энцелада.

Как ученые создали копию океана Энцелада в лаборатории

Орси и его коллеги хотели проверить, смогут ли они создать миниатюрную версию океана Энцелада для изучения в лаборатории. Соединив воду с солями и карбонатами и добавив измельчённую в порошок породу, они воссоздали не только чрезвычайно щелочную среду океана, но и важнейшие реакции, происходящие между водой и каменистым морским дном.

Реакции между породой и водой оказались достаточно активными, чтобы начать выделять водород – процесс, который, судя по всему, происходит в океане Энцелада.

Это заставило исследователей задуматься, смогут ли земные микробы под названием метаногены, выживающие за счёт преобразования водорода и углекислого газа в метан, выжить в этом растворе. "Это была рискованная затея", – отметил Орси.

Микробы выжили в неожиданно щелочных условиях

Чтобы это выяснить, ученые обратились к микробам, изначально обнаруженным вблизи глубоководных гидротермальных источников в желобе Окинава между Японией и Тайванем. Гидротермальные источники – это горячие источники на морском дне, выделяющие горячую, богатую минералами воду.

Удивительно, но микробы разрослись в симулированном океане, несмотря на то что его pH достигал 11 – значительно более щелочной уровень, чем известный предел для этих организмов. Микробы даже адаптировали свой метаболизм, чтобы справляться с низкими концентрациями углекислого газа в воде. Подробности опубликованы в журнале Science Advances.

Дэвид Ротери, профессор планетарных геонаук в Открытом университете, заявил, что, продемонстрировав возможность метаногенеза – процесса, поддерживающего жизнедеятельность микробов, – в симулированном океане Энцелада, эта работа "убирает ещё один барьер на пути к возможности существования там микробной жизни".

Что это значит для поисков жизни на Энцеладе

Орси подчеркнул, что если жизнь когда-либо и возникла на Энцеладе, она могла бы кардинально отличаться от земной.

Даже если бы там каким-то образом возникли похожие организмы, неясно, смогли бы метан-производящие микробы процветать в океане спутника: его эксперименты длились всего несколько дней. "Смогли бы они выжить год? Смогли бы они выжить миллион лет? Мы не знаем", – отметил Орси.

Во второй статье в том же журнале некоторые из тех же исследователей описывают, как ледяные частицы в шлейфах Энцелада замерзают и распадаются таким образом, что разделяют разные составляющие океана.

Если бы капли океана содержали фрагменты внеземных микробов, они могли бы оказаться лишь в небольшой доле ледяных частиц, но быть в них сильно сконцентрированы.

Это стало бы "отличной новостью" для поиска жизни, подчеркнул Фрэнк Постберг, профессор планетарных наук в Свободном университете Берлина, отметивший, что с сегодняшними технологиями было бы относительно легко выявить признаки жизни.

Когда состоится новая миссия к Энцеладу

Заманчивая наука вокруг Энцелада подогрела интерес к повторной экспедиции. Миссия L4 Европейского космического агентства нацелена на сочетание орбитального аппарата вокруг Сатурна с посадочным модулем для Энцелада, который приземлится на южном полюсе спутника и будет искать биосигнатуры в шлейфах, извергающихся из его океана.

Но ученым предстоит долгое ожидание: с запуском, предлагаемым примерно на 2042 год, аппарат не достигнет Сатурна до 2050-х годов.

Доктор Рэйчел Хэмп, также из Открытого университета, работавшая над изучением шлейфов Энцелада, заявила: "Замечательно видеть, как новые исследования продвигают наше понимание дальше и предоставляют дополнительные доказательства потенциальной обитаемости этого маленького ледяного мира. Думаю, это делает предложенную миссию Европейского космического агентства к Энцеладу ещё более захватывающей".

Ранее УНИАН сообщал, что ученые погрузили 1500 елок на дно озера и через 3 года они увидели нечто невероятное.

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